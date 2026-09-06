Félt az akkugyáraktól - állítja a debreceni férfi, aki kommentben fenyegetett robbantással

komment;Hajdúhadház;robbantással fenyegetés;akkumulátorgyár;

2026-09-06 11:53:00 CEST

Állítja, nem gondolta komolyan.

Az ATV elérte azt az 55 éves férfit, akit robbantással fenyegető kommentje miatt fogtak el a rendőrök Hajdúhadházon. A fenyegető írást álnéven tette közzé, azonban a nyomozók felfigyeltek rá és hamar azonosították a szerzőt, majd el is fogták.

Domokos Jenő, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a férfit elfogása után közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki, ennek alkalmával részletes beismerő vallomást tett, hozzászólását hirtelen felindulásával magyarázta. Elmondása szerint nem gondolta komolyan, amit írt.

A csatornának nyilatkozva a férfi arról beszélt, hogy az akkumulátorgyárak szennyezésétől való félelmében fogalmazta meg a fenyegetést. Állította, valójában semmit eszébe sem jutna felrobbantani, a kérdésre pedig, hogy pontosan kit akart megfenyegetni, úgy válaszolt: „mást senkit, senkit sem… Nagyon sajnálom, hogy ezt odaírtam.”

Lakatos Olivér ügyvéd arra figyelmeztetett, hogy a hasonló meggondolatlan üzeneteknek nagyon komoly következménye lehet: „Közveszély okozásának bűntettét valósítja meg az ilyen személy, aki az interneten, főleg álprofil létrehozásával azzal fenyegeti az embereket, hogy robbantani fog és más egyéb közösségellenes cselekményt valósít meg” - jelezte, hozzátéve, az ilyen fenyegetéseknek alaphelyzetben is három év szabadságvesztés a büntetési tétele.