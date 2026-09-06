Orbán Viktor azt csinálja, amit kell: semmit, neki ez a dolga - Kossuth téri tüntetőket kérdeztünk

demonstráció;Kossuth tér;Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;Tisza Párt;

2026-09-06 15:12:00 CEST

Akadt, akiben felmerült, hogy lelövik, más a tüntetés szétverését is elképzelhetőnek tartotta, de szinte senkinek nem hiányzik sem Orbán Viktor, sem a bukott vezető fideszes politikusok. Kormányellenes tüntetést tartott szombaton a Kossuth téren a Fidesz maradék holdudvara, résztvevőket kérdeztünk. Videó.

"Vannak-e még magyarok? Csinálják-e a tiszások a cirkuszt vagy belelőnek a tömegbe, mint '56-ban?" - ezekre volt kiváncsi, ezért ment ki az egyik tüntető a szombati, „Ne féljetek 2.0” elnevezésű kormányellenes Kossuth téri demonstrációra.

Nem csak ő volt, akiben felmerült, hogy lelövik, más a tüntetés szétverését is elképzelhetőnek tartotta, a jövőt illetően pedig az egyik demonstráló a Tisza-frakció szakadásában bízott. Ugyanakkor szinte senkinek nem hiányzott sem Orbán Viktor, sem a bukott vezető fideszes politikusok. Mint mondták: Orbán Viktor "visszajön, amikor vissza kell jönni", illetve "azt csinálja, amit kell: semmit, ez a dolga". Volt, aki azért úgy érvelt: "majd Kötcsén meglátjuk, milyen messzire ment Orbán Viktor".

Kormányellenes tüntetést tartott szombaton a Kossuth téren a Fidesz maradék holdudvara, résztvevőket kérdeztünk. Fekete Norbert videója.