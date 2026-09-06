Bekamuzott a ChatGPT egy halászléfesztivált Dobrudzsában, tömegek utaztak oda hiába

fesztivál;halászlé;ChatGPT;

2026-09-06 21:13:00 CEST

Valószínűleg néhány utazási iroda sületlensége vezethette félre az AI-t, és így a turistákat is.

Több mint tíz turistabusz érkezett a hétvégén a Duna-deltai Jurilovcára, a dobrudzsai lipovánok halászléfesztiváljára, az egyetlen probléma mindössze az volt, hogy nem volt fesztivál - számolt be a Transtelex.

A portál cikke szerint a kíváncsi (és feltehetően éhes) tömeget a falu polgármestere, Eugen Ion fogadta azzal, hogy nincs is fesztivál. A településvezető szerint egyes utazási irodák már nyár elejétől hirdették a programot, ráadásul változatos időpontokkal, így volt, aki augusztus végére, más szeptember elejére vagy szeptember közepére szervezte az utat, miközben a szervező önkormányzatot a polgármester elmondása szerint egyik érintett iroda sem kérdezte meg. A szervezéseket a településvezetés ugyan megpróbálta leállíttatni, de nem jártak minden esetben sikerrel. Egyes irodák ugyanis az internetre és a mesterséges intelligenciára hivatkozva bizonygatni kezdték, hogy már pedig a halászléfesztivált megtartják.

Több turista a polgármesternek elmondta, hogy a ChatGPT-től kapott megerősítést arra, hogy a fesztivált igenis meg fogják rendezni. A településvezető ezt követően maga is leellenőrizte és a mesterséges intelligencia tényleg a valótlan információt terjesztette.

A lipován halászléfesztivált 2009-ben tartották meg először, akkor csak kétszáz fős helyi ünnepségként, később azonban egész nagy eseménnyé nőtte ki magát, 2023-ban már 50 ezer adag ételt főztek 55 bográcsban. Eugen Ion szerint a rendezvényt idén azonban meg sem szervezték, és mivel nem szervezték meg, következésképp soha nem is fogalmaztak meg olyan bejelentést, hogy lesz - ennek ellenére kezdett el terjedni a téves információ, feltehetően a korábbi megszokások miatt. Hogy idén miért nem tartották meg az egyébként nagy népszerűségnek örvendő bulit, azt nem tudni.

A lipován halászlé egészen más, mint a magyar gasztronómia azonos nevű remeke: a borș lipovenesc - jegyzi meg a Transtelex - eredetileg a helyi halászok egyszerű, akár a csónakban elkészített ebédje volt, amelynek különlegességét a frissen fogott, többféle hal és az ecettel savanyított lé adja. Többféle változata is van, de jellemzően egy zöldséges alapot készítenek el, majd ehhez adják hozzá a halat. A megfőtt haldarabokat viszont gyakorta külön, a muzsdéj nevű fokhagymás mártással tálalják.