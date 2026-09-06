Valószínűleg néhány utazási iroda sületlensége vezethette félre az AI-t, és így a turistákat is.
Fényképpel üzent a hasát és miniszterelnökét hasonló hévvel szerető csepeli politikus: a migráció, egy Orbán-portré a karácsony, sőt fideszes hűtőmágnes és póló is belefért a kompozícióba.
A nagy nyári népvándorlás idején a legtöbben délnek veszik az irányt. Nem kell azonban mindig kontinenseket átszelni, ha élményekre vágyunk. Mediterrán hangulatért, izgalmas programokért, különleges látnivalókért és hamisítatlan hazai ízekért elég a határokon belül maradni. Szeged sosem okoz csalódást. Sőt!
Karácsonyi halászlé hozzávalói egy vágódeszkán, egy pécsi lakásban, 2014. december 23-án. (Ha valaki nem tudta volna...)
„A jó halászléhez végy egy kanál jókedvet, egy csipet humort és egy nagy adag lelket” – tartják Baján és szerencsére sokan hallgatnak a jó tanácsra. Évente nagyjából 2000 helyi és látogató bográcsában rotyog egyszerre a halászlé a Bajai Halfőző Fesztiválon. Hamarosan újra felizzanak a fahasábok az étel alatt: maga a halfieszta már július 10-én, csütörtökön kezdetét veszi, ám a „nagy nap”, a közös főzés ezúttal is szombaton, július 12-én lesz.