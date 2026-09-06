Újra itt a Bajai Halfőző Fesztivál

„A jó halászléhez végy egy kanál jókedvet, egy csipet humort és egy nagy adag lelket” – tartják Baján és szerencsére sokan hallgatnak a jó tanácsra. Évente nagyjából 2000 helyi és látogató bográcsában rotyog egyszerre a halászlé a Bajai Halfőző Fesztiválon. Hamarosan újra felizzanak a fahasábok az étel alatt: maga a halfieszta már július 10-én, csütörtökön kezdetét veszi, ám a „nagy nap”, a közös főzés ezúttal is szombaton, július 12-én lesz.