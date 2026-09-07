Matthew Perry-dokumentumsorozat érkezik a Netflixre

dokumentumfilm;sorozat;Netflix;Matthew Perry;

2026-09-07 14:00:00 CEST

„Soha nem hallott vallomásokat” ígér Matthew Perryről az a háromrészes sorozat, amely október 27-én debütál a Netflixen.

The One With Matthew Perry címmel készült dokumentumfilm a Jóbarátok sztárjának életéről és küzdelmeiről, amelyet a Netflix mutat be október 27-én – adja hírül a Euronews. A 2023-ban 54 éves korában kábítószer-túladagolásban meghalt sztárról a hozzá legközelebb álló emberek mesélnek a filmben, amelyben az ígéret szerint „soha nem hallott vallomások” is elhangoznak.

A Netflix közleménye így fogalmaz: „A sorozat központi elemei Matthew Perry nővére, Mia Perry Bowick, valamint életre szóló legjobb barátainak eddig nem hallott vallomásai. A háromrészes széria, amely a Perry család privát archívumából származó, eddig nem publikált fotókat és videókat is tartalmaz, végigköveti az útját a feltörekvő komikustól addig a színészig, akit a világ ma is a kedvenc Jóbarátjaként szeret.”

Azt egyelőre nem tudni, hogy a dokusorozatban feltűnik-e bárki a máig rendkívül népszerű Jóbarátok szereplőgárdájából.

„Időbe telt, mire készen álltam arra, hogy megosszam ezeket az emlékeket, és hogy elmondjam, milyen volt Matthew-t szeretni az élete minden összetettségével együtt – hogy teljes emberként lássam őt, ne csak Chandlerként, és ne csak olyasvalakiként, aki a függőséggel küzdött” – áll a Perry Bowick által kiadott közleményben.

„A nővéreként azzá formált, aki ma vagyok: azzá, akivé válni igyekszem, és akinek a munkája egész életemet meghatározza. Matthew-nak gyönyörű szíve és nagylelkű természete volt, és még a legsötétebb pillanataiban is képes volt megnevettetni és szeretve éreztetni az embert. Remélem, hogy ez a sorozat mindenkinek, aki szerette őt – akár személyesen, akár távolról –, mélyebb rálátást ad arra, ki is volt valójában, és arra az örökségre, amelyet maga után hagy.”

A színészt 2023. október 28-án eszméletlenül találták egy jakuzziban Los Angeles-i otthonában. Nem sokkal később, 54 éves korában halottnak nyilvánították. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal szerint halálát „a ketamin akut hatásai” okozták. A boncolási jegyzőkönyv szerint a halálhoz hozzájárult a fulladás, a koszorúér-betegség, valamint a buprenorfin – egy, az opioidfüggőség kezelésére használt gyógyszer – hatása is.

Májusban Perry asszisztensét három év és öt hónap börtönre ítélték a színész halálában játszott szerepe miatt, míg a hírhedt dílert, Jasveen Sanghát 15 év börtönre ítélték, amiért kábítószerrel látta el a színészt – írja a Euronews.