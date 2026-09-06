Megnyílt a K2, a Kieselbach Galéria új kiállítótere

Kondor Béla;Kieselbach Galéria;Nádler István;Barcsay Jenő;Bak Imre;Keserü Ilona;Batykó Róbert;Fajó János;

2026-09-06 17:27:00 CEST

Megnyitotta kapuit a Kieselbach Galéria új kiállítótere, a K2 – Kieselbach Kortárs. A két nyitókiállítás pedig izgalmas világokba invitál: Batykó Róbert tárlata a repülés és a mesterséges intelligencia univerzumába, míg az Új Színfolt című csoportos tárlat a színek birodalmába.

„Egy olyan teret, ikergalériát álmodtunk meg, amelyben meglepetésprogramok váltogatják egymást. Nincsen leszerződött művészünk, ezért nem lehet tudni, hogy honnan szemezgetünk. A megközelítésünkben a kortárs művészet legtágabb spektrumát vesszük, az 1945 utáni időszaktól a mai fiatalokig" – mondta Rieder Gábor művészettörténész a K2 – Kieselbach Kortárs nevű új kiállítóhely sajtóbejárásán. A művészeti igazgató kiemelte, akár egyéni kiállítást is tudnak szervezni, mint a föld alatti galériatérben Batykó Róbert Cabin Crew című tárlata, vagy csoportos, tematikus kiállítást is, mint az emeleti privát lakástérben bemutatott, Új színfolt című tárlat, mely időben átfogó válogatást mutat be.

A képek pedig magukért beszélnek, Batykó Róbert festményein repülőn utazó, deformálódott és kicsavart testű utasok tűnnek fel – a művész a légitársaságok által gyártott biztonsági tájékoztatólapok ábráit vitte vászonra. Azt látjuk, amit a repülőgépen elhelyezett tájékoztatókon, vagyis hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén, ha repülés közben valamilyen probléma merülne fel. Batykó azonban nemcsak felnagyította ezen ábrákat, de a mesterséges intelligencia segítségével torzította azokat: a képeket betáplálta a Midjourney nevű AI-képgeneráló program korai verziójába, így a paneleken látható figurák teste eldeformálódott és összeolvadt a környezetével. Végül a művész a saját építésű festőgépével a vászonról lekaparta a pigmentmasszát, amivel egy szellemképet eredményezett, így ütköztetve a vásznon a digitálisat és az analógot.

Mindez persze nemcsak vizuális játék, de figyelemfelhívás is, hisz Batykó a Safety Card (Biztonsági kártya) című sorozatával rávilágít a mesterséges intelligencia képszoftvereinek működési metódusára is,

e programok ugyanis korai fázisukban még nem ismerték fel jól az emberi anatómiát, és a tér egyes elemeit sem tudták kellőképpen elválasztani. A széria e szempontból metaforikussá válik, a repülés ugyanis felfogható úgy is, mint az AI kiszámíthatatlan birodalmában tett utazás. Erre erősít rá az a YouTube-ra felkerült, Fillér Máté által rendezett kisfilm, melyben a művész egy repülőn utazva azt ecseteli Rieder Gábornak mint pilótának, hogy miként használta fel a mesterséges intelligenciát a képeihez, de miután a gép zuhanni kezd, már arról filozofál, hogy nem feltétlenül jó, hogy az új technológiát ilyen sebességgel szabadították rá az emberiségre.

A K2 privát lakásterében bemutatott Új színfolt című tárlat már a múltba, az elmúlt hetven év képzőművészetének történetébe kalauzol minket a színek által, hiszen azok felidézhetnek bennünk korokat is. A tárlat a korai Kádár-kortól indul: Kondor Béla és Barcsay Jenő az ötvenes években készült képeiken vállalták az arany használatát, amit a hatalom azért nézett el, mert a szovjet múzeumokban és kiállításokon is látható ikonok ezt elfogadhatóvá tették. A következő szekció az Iparterv-generáció tagjainak munkáiból válogat: a művészek a színspektrumot modernizálták, és új festékeket használtak az alkotáshoz. Erről tanúskodik Keserü Ilona piros, bordó, narancs és lila színekben pompázó, Piros kép (kilences számú festmény) című 1966-os műve, illetve Nádler István és Bak Imre akrillal festett geometrikus alkotásai és Fajó János olajfestékkel készült műve, melyről az anyagot lepedőkkel szívatta ki.

A néző ezen a ponton azt hihetné, hogy színek terén már nem lehet újat mutatni, de a nyolcvanas évek ebben is változást hoztak.

Ezt Mengyán András egész falat betöltő, Memento című műve mutatja, mely fluoreszkáló, neonszínű geometrikus elemeket ábrázol, amelyek UV-fény hatására világítanak. Ennek ellenpontjaként Koós Gábor minden fényt elnyelő, ultrafekete műve szintén új dimenziókat nyit meg, ahogy Sztojánovics Andrea 2026-os műve is, melyet egy véletlen inspirált: a művész egy alkalommal olyan sokáig irányította MiniDV-kameráját a nap felé, hogy a sugarak kiégették a CCD-szenzort, a készülék pedig tönkrement. A jelen tárlaton felépített fényinstalláció ezt idézi meg egy mesterséges nap létrehozásával, ami olyan érzést kelt, mintha a néző azt a szemhéján át szemlélné.