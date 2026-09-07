Túlfutott a leszállópályán egy teherszállító gép a miami repülőtéren, öt ember meghalt

Egyesült Államok;Miami;repülőgépbaleset;

2026-09-07 07:27:00 CEST

Három embert válságos, kettőt súlyos állapotban ápolnak kórházban.

Túlszaladt a leszállópályán egy teherszállító repülőgép Miami nemzetközi repülőterén, majd kigyulladt – közölték vasárnap a hatóságok. A balesetnek több halálos áldozata és súlyos sebesültje is van.

Az Amazon csomagküldő szolgálat járata a landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán, hanem azon túlfutva több járművet elsodort egy közeli parkolóban, és lángokba borult. Miami-Dade megye tűzoltósága közölte, hogy helyi idő szerint délután 2 órakor kapták a riasztást és több mint 60 járművel vonultak ki a kiterjedt lángok és sűrű füst megfékezésére.

Miami-Dade megye hatóságainak közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy

a teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, három embert válságos, kettőt súlyos állapotban ápolnak kórházban.

Ray Jadallah tűzoltóparancsnok elmondta, hogy több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszállópályán túlfutott Boeing 767-300-as összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilótafülkét.

Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.

Az ügyet a Szövetségi Légiügyi Hivatal vizsgálja, az érintett gép Puerto Rico felől érkezett, és egy Boeing 767-300-asról van szó.

Az Amazon Air megerősítette, hogy egy, a céghez tartozó, de külső partner által működtetett repülővel történt baleset landolás közben. Részleteket nem közölt, csupán annyit, hogy „jelenleg a prioritás minden érintett biztonsága, jólléte és ellátása, valamint támogatása”.