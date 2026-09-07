Kim Dzsongun közölte, Észak-Korea nukleáris erővé fejlesztené a haditengerészetét

Észak-Korea;haditengerészet;Kim Dzsongun;nukleáris fegyver;

2026-09-07 09:21:00 CEST

Azt ígérte, Phenjan nyolc hónapon belül bemutatja haditengerészeti fejlesztéseinek újabb szakaszát.

Észak-Korea nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejlesztené haditengerészetét - jelentette ki Kim Dzsongun észak-koreai vezető vasárnap Vonszan keleti kikötővárosban, a haditengerészet második, 5000 tonnás rombolójának hadrendbe állítása alkalmából.

A Kang Kon nevű hadihajó a Choe Hyon után a második ilyen romboló, és az ország keleti parti flottájához kerül. Testvérhajója, a Choe Hyon júniusban állt hadrendbe az ország nyugati partján. A Kang Kon rombolón júliusban cirkálórakétákat, tüzérségi fegyvereket, géppuskákat és elektronikai hadviselési rendszereket teszteltek.

Kim szerint a hajónak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására.

A KCNA állami hírügynökség nem közölte, hogy a romboló ténylegesen hordoz-e nukleáris fegyvert.

Kim hangsúlyozta, hogy a nukleáris fegyverrendszereket tényleges háborús helyzetben is sokoldalúan és hatékonyan alkalmazhatóvá kell tenni, ezért a haditengerészetet nukleáris fegyverzettel rendelkező haderővé kell fejleszteni.

Egyben közölte, hogy Phenjan nyolc hónapon belül bemutatja haditengerészeti fejlesztéseinek újabb szakaszát, részleteket azonban nem árult el.

Dél-koreai szakértők szerint ez akár egy újabb jelentős stratégiai eszköz, például egy nukleáris meghajtású tengeralattjáró bemutatását is jelentheti. Phenjan korábban már jelezte ilyen tengeralattjáró fejlesztését.

A bejelentés időzítése egybeesik Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán ötnapos Freedom Edge hadgyakorlatával, amely hétfőn kezdődött a Csedzsu-sziget közelében lévő nemzetközi vizeken. A tengeri és légi gyakorlat kinyilvánított célja az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetéssel szembeni elrettentési és reagálási képességek erősítése.