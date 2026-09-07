Varga Barnabás és Vitális először játszhat a BL-alapszakaszban, Gulácsi is védhet a keddi nyitányon

labdarúgás;Bajnokok Ligája;Varga Barnabás;

2026-09-07 19:11:00 CEST

Első alapszakasz-mérkőzésére készül a Bajnokok Ligájában Varga Barnabás és Vitális Milán, akik a nyitó fordulóban a görög bajnok AEK Athén színeiben debütálhatnak. Gulácsi Péter is védhet a Villarealban.

A 31 éves Varga, bár korábban a Ferencvárossal 2023 és 2025 őszén is játszott a BL selejtezőjében, alapszakaszban (korábban csoportkör) eddig csak az Európa- és Konferencia-ligában lépett pályára.

A 30-szoros válogatott csatár parádésan nyitott a szezonban, a görög élvonalban három mérkőzésen négy gólt szerzett, és ezzel átvette a vezetést a góllövőlistán.

Szombaton ráadásul duplázott az Arisz 5-0-s legyőzésénél, miként a bolgár Levszki ellen 4-0-ra megnyert BL-rájátszás visszavágóján is. Csapattársa, a szintén magyar válogatott Vitális Milán is egyre meghatározóbb tagja az athéni együttesnek, a középpályás mindhárom bajnokin kezdő volt, szombaton gólpasszt adott.

A magyar légiósok bemutatkozása mellett az athéniaknak külön is fontos lehet, mivel görög csapat még sosem győzött le osztrák ellenfelet a Bajnokok Ligájában és korábban a Bajnokcsapatok Európa Kupájában (Kedd AEK Athén-LASK 18.45).

Gulácsi egyelőre kispadozott, de eljöhet az ideje

A Gulácsi Pétert is foglalkoztató Villarreal holnap 21 órától kezd a Borussia Dortmund vendégeként. A spanyol bajnokság tavalyi idényének negyedik helyezettje harmatosan kezdte az idényt, mivel négy forduló alatt csupán két döntetlennel szerzett pontokat, szombaton az élvonalba nyolc év után visszajutott Deportivótól kapott ki hazai környezetben. Ezeken a találkozókon az 58-szoros magyar válogatott kapus végig a kispadon ült, tétmérkőzésen legutóbb májusban, még az RB Leipzig légiósaként játszott a Bundesliga utolsó fordulójában.