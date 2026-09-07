Feljelentették a halállal, agyonveréssel fenyegető Fradi-ultrákat, a BRFK egyelőre vizsgálódik

Ferencváros;Kubatov Gábor;BRFK;újságírók;rendőrségi nyomozás;halálos fenyegetés;Fradiváros;fociultrák;influenszer;

2026-09-07 12:55:00 CEST

A vasárnapi FTC-Újpest meccsen egy molinót kifeszítve üzentek a „Fradit bántóknak”, vagyis azoknak az újságíróknak, influenszereknek, nyomozóknak, akik a Kubatov Gábor vezette klubnál feltárnák a gyanúsan elköltött közpénzek sorsát.

Feljelentés érkezett a rendőrséghez a Fradi ultrák halállal fenyegető molinója miatt – írja a Magyar Hang a lap kérdésére a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól (BRFK) megküldött válasz alapján. Abban csak azt írták, hogy egyelőre vizsgálják a feljelentés tartalmát, vagyis nyomozást abban az ügyben nem rendeltek el. A soha fel nem épült Fradivárosra adott 25 milliárd forint közpénz ügyében egy nyomozás ugyanis már zajlik.

A fideszes Kubatov Gábor vezette klub körül kialakult botrány a vasárnapi Fradi-Újpest derbin tovább fokozódott. „Szeresd a Fradit, és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel, szeresd a Fradit, és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyonverünk!” – idézte a Magyar Hang cikke, hogy mit írtak a Groupama Arénában vasárnap este kifeszített molinókra a focicsapat ultrái.

Mint azt néhány napja a Népszava is megírta, az a szurkolói csoport, amelyik a Ferencváros legitim, a klubbal azonosítható részének tekinti magát, a kilencvenes évek maffiaéveit idéző módon üzent az újságíróknak – Kele János (24.hu) és Murányi András (Index) –, akik igyekeztek szétszálazni a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásának útját. Megkérdőjelezték továbbá a felhasználás szabályszerűségét, tudniillik nem épült semmi, cserébe viszont a pénz sincs már meg. Az egyik cikk szerzőjét egy drapérián támadták, másikukat pedig az online térben: létükben fenyegették, és egyikük elhunyt családtagját is bevonták a megfélemlítésbe.

Arról is beszámoltunk, hogy a gyűlölet már tettlegességig fajult, a múlt heti Ferencváros–Dabas férfi kézilabda-mérkőzést követően négy maszkot viselő ember megtámadta Németh Zoltán Lajost, a Ferenczvárosi C-közép Facebook-oldal szerzőjét, aki Kubatov Gábor klubelnök régi kritikusa. A mostani azonban szintlépés, halálos fenyegetés, és ha a tényfeltárás az ultrák szerint bántás, akkor az az újságírók, az influenszerek mellett a nyomozó hatóságokat is érintik, az Állami Számvevőszék bejelentése után a Fradiváros-ügyben már elindult nyomozás mellett nemrég a Belügyminisztérium is büntetőfeljelentést tett.