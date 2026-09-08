Üzenet, melyet csak 2114-ben lehet elolvasni: nyolcvannyolc évre titkosítják Laurie Anderson kéziratát

Laurie Anderson;

2026-09-08 20:57:00 CEST

Laurie Anderson amerikai művész következő kéziratát nyolcvannyolc évre titkosítják, mivel ő lesz a tizenharmadik személy, aki hozzájárul a Future Library projekthez, mely a leadott szövegeket 2114-ig elzárva tartja.

Laurie Anderson csatlakozik Margaret Atwoodhoz, Han Kanghoz, Ocean Vuonghoz és más neves szerzőkhöz, akik titkos kéziratokat írtak, amelyeket 2114-ig elzárva tartanak. A szövegeket egy speciálisan kialakított csendes szobában tárolják az oslói közkönyvtár Deichman Bjørvika épületében. A projekt zárultával a szövegek teljes antológiáját olyan papírra nyomtatják, mely az észak-oslói Nordmarka régióban található Future Library (Jövő Könyvtár) erdő fáiból készült – a területen Katie Paterson, a projekt mögött álló művész 2014-ben ezer lucfenyőt ültetett.

Anderson sokoldalú alkotó, egyszerre író, rendező, zeneszerző, képzőművész, zenész és énekes, aki a képzőművészet, a színház, a kísérleti zene és a technológia területén is alkot. Számos multimédiás színpadi előadást rendezett, tíz könyvet publikált, és hat Grammy-díjra jelölték, melyek közül egyet megnyert, 2024-ben pedig életműdíjat kapott. Vizuális művészeti alkotásait olyan intézményekben állították ki, mint a washingtoni Hirshhorn Múzeum és a stockholmi Modern Múzeum (Moderna Museet).

Az viszont 2114-ig rejtély marad, hogy mit tartalmaz a Future Library projekthez leadott kézirata, ami lehet szöveg, kotta, történet, utasításgyűjtemény, vagy „valami, amire még nincs nevünk” – mondta Katie Paterson a The Guardiannek.

Anderson a projekt kapcsán a következőt mondta:

„Remélem, hogy valami hasznosat tudok írni a szerelemről azoknak, akik 2114-ben elolvassák majd ezt a kötetet. A kedvenc könyveim azok, amelyekben hallom valakinek a hangját, ezért minden tőlem telhetőt megteszek, hogy érthető legyek azok számára, akik a következő században rátalálnak ezekre a kötetekre.”

A projekthez hozzájáruló írók között szerepel David Mitchell, Sjón, Elif Shafak, Karl Ove Knausgård, Tsitsi Dangarembga, Judith Schalansky, Valeria Luiselli, Tommy Orange és legutóbb Amitav Ghosh. 2022 júniusában Oslo városa megállapodást írt alá, amely biztosítja, hogy az erdő a projekt teljes időtartama alatt a Future Library Trust tulajdonában maradjon.