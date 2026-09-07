Rob Reiner posztumusz Emmy-díjat nyert A mackó című sorozatért

Emmy-díj;Rob Reiner;

2026-09-07 15:51:00 CEST

Tragikus halála előtt Rob Reiner három epizódban szerepelt az FX csatorna A mackó (The Bear) című sorozatának negyedik évadában. Vasárnap a néhai filmrendező posztumusz Emmy-díjat nyert az alakításáért a „Vendégszereplő vígjátéksorozatban” kategóriában – írta meg a Deadline.

Az elismerés bejelentésekor a Los Angeles-i Peacock Színházban senki sem lépett színpadra, ehelyett a műsorvezető, Wendi McLendon-Covey vette át a díjat Rob Reiner nevében, és a közönséghez fordulva így szólt: „Mindannyian azt kívánjuk, bárcsak itt lenne”, mire mindenki felállt. Ez a rendező-színész karrierje során elnyert harmadik Emmy-díja: 1974-ben és 1978-ban is nyert a „legjobb mellékszereplő vígjátéksorozatban” kategóriában az All In the Family című sorozatban nyújtott szerepéért.

Reiner várhatóan szerepelni fog az Emmy-gála szeptember 14-i, az NBC-n közvetített fő műsorának „In Memoriam” emlékperceiben. A Harry és Sally és A herceg menyasszonya rendezőjét és feleségét, Michele-t 2025. december 14-én holtan találták otthonukban, a meggyilkolásuk ügyében fiuk, Nick Reiner ellen büntetőeljárás folyik.

A Christopher Storer által alkotott A mackó című sorozat negyedik évada nyolc Emmy-jelölést kapott. Az ötödik, egyben utolsó évad a 2027-es Emmy-gálán versenyez majd a díjakért.