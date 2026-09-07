Eltörölné a hulladékgazdálkodási bírság felső határát bizonyos vállalkozások esetében a kormány új rendelettervezete

szigorítás;emelkedés;hulladékgazdálkodás;környezetvédelmi bírság;

2026-09-07 18:37:00 CEST

A tervezet az engedélytől eltérő környezethasználatért kiszabható környezetvédelmi bírság maximumát ötmilliárd forintra emelné.

Szigorítaná egyes környezetvédelmi jogsértések szankcióit a kormány - derül ki abból a kormányrendelet-tervezetből, amelyet hétfő délután bocsátottak társadalmi egyeztetésre.

A módosítás az engedélytől eltérő környezethasználatért kiszabható bírság maximumát emelné meg, és eltörölné a jogi személyek és más szervezetek hulladékgazdálkodási bírságának jelenlegi felső határát.

A környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező vállalkozásoknál jelenleg – feltéve, hogy az előző évi árbevétel elérte a 100 millió forintot – maximum kétmilliárd forintig terjedhet az engedélytől eltérő működés miatt kiszabható bírság. A tervezet ezt a felső határt ötmilliárd forintra emelné.

Külön minimumot vezetnének be a korábban már szankcionált nagyobb vállalkozásoknál. A bírságnak el kellene érnie az előző évi nettó árbevétel 0,5 százalékát, de legalább ötmillió forintot, ha az érintettet az előző öt évben legalább két alkalommal végleges döntéssel környezetvédelmi bírsággal sújtották környezetszennyezés miatt. Ugyanez vonatkozna arra a vállalkozásra is, amely az előző öt évben végleges döntéssel megállapított módon környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást okozó jogsértést követett el. A korábbi jogsértésnek nem kell ugyanahhoz a tevékenységhez kapcsolódnia.

A tervezet másik eleme a hulladékgazdálkodási bírságokat érinti. Jogi személyek és más szervezetek esetében jelenleg 500 millió forint a bírság felső határa, ezt a korlátot teljesen törölnék. A módosítás után nem lenne új, forintban meghatározott általános plafon: a bírság összegét a rendeletben meghatározott számítás alapján állapítanák meg. Ennek során többek között a hulladék mennyisége, veszélyessége és az elkövetett cselekmény besorolása számítana. Természetes személyeknél ugyanakkor megmaradna az 50 millió forintos felső határ.

A megemelt bírságok ellenére a tervezet hatásvizsgálati lapja nem számol költségvetési hatással: a vizsgált időszakra, az aktuális évre és a további négy évre is 0 forintos teljes hatást tüntet fel.