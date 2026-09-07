Másodszor is megszüntette a rendőrség a végrehajtói kar Rogán Antal köréig érő ingatlanügyei miatt indult nyomozást

nyomozás;Rogán Antal;hűtlen kezelés gyanúja;ingatlanügyek;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2026-09-07 17:37:00 CEST

A két értékesítésnél legalább 95, de akár 384 millió forintos vagyonvesztés érhette a köztestületet, az egyik ingatlan vevője pedig a fideszes propagandaminiszter akkori kabinetfőnökének cége volt.

Ismét lezárta a rendőrség a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart érintő, hűtlen kezelés gyanújával folytatott nyomozást - írja a hvg.hu.

Az első eljárást még arra hivatkozva szüntették meg, hogy bár az ingatlanértékesítések vagyonvesztést okoztak, nem történt bűncselekmény. A második körben már bizonyítottság hiányára hivatkoztak: a hatóság szerint a rendelkezésre álló adatokból és bizonyítási eszközökből nem lehetett megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény.

Az ügy két, 2021 őszén eladott ingatlanhoz kapcsolódik. A Váci úti, háromszintes műemléki épület 2021-ben még 284 millió forintos eszközértéken szerepelt a tulajdonos cég mérlegében, végül 142 millió forintért értékesítették. A rendőrség által kirendelt szakértő az eladáskori értékét 199,5 millió forintra becsülte, vagyis 57,5 millió forinttal magasabbra a vételárnál. A Szegedi úti irodaházat 2018-ban 490 millió forintért szerezte meg a végrehajtói kar egyik cége, 2021-ben pedig egy 285,8 milliós értékbecslés után 248 millióért adták el. A két ügyletnél így összesen legalább 95, de akár 384 millió forintos vagyonvesztés keletkezett.

A Szegedi úti ingatlan a NADAN Property Kft.-hez került, amelynek tulajdonosa Nagy Ádám, Rogán Antal akkori miniszter kabinetfőnöke és egyik gyermekének keresztapja volt. A Váci úti épületet Lotharidesz Balázs cége, a MONK Property Kft. vásárolta meg. A két vállalkozásnak ugyanaz volt a könyvelője, és ugyanaz az ügyvéd alapította őket.

A 2023-as első megszüntető határozatban a nyomozók azt is rögzítették, hogy nem volt olyan körülmény, amely áron aluli értékesítésre kényszerítette volna a végrehajtói kart, és felmerült a hűtlen kezelés gyanúja. A felettes ügyészség később azért rendelte el a nyomozás folytatását, mert nem tartotta teljes körűnek a korábbi nyomozati cselekményeket. A második eljárást a rendőrség tavaly zárta le.