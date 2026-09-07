Bravúros győzelmet aratott a magyar női kosárlabda-válogatott, továbbjutott a berlini vb-n

Berlin;továbbjutás;női kosárlabda-válogatott;csoportkör;kosárlabda-vb;

2026-09-07 18:30:00 CEST

A világbajnokságon 28 éve nem járt női kosárlabda-válogatott harmadik csoportmérkőzésén 82-73-ra legyőzte a Koreai Köztársaságot.

A válogatott még előző pénteken 28 év után lépett ismét pályára világbajnokságon, és 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól, majd másnap javított, és 71-67-re megverte Nigériát, és mint utóbb kiderült, ez a győzelem már továbbjutást ért. A dél-koreaiak elleni harmadik csoportmeccsnek így már „csak” az volt a tétje, hogy melyik csapat lesz a már negyeddöntős franciák mögött a második és melyik a harmadik.

Juhász és Takács-Kiss: a felhők és 190 cm felett

A Max-Schmeling-Halléban 1503 néző előtt rendezett találkozóra több száz magyar szurkoló látogatott ki, akik a bemelegítés során a „Nyolc óra munka” című Beatrice-slágerre, majd nem sokkal később az elmúlt Euroliga-szezon legjobbjává választott Juhász Dorka duplájának tapsolhattak.

Az már rögtön a mérkőzés elején kiütközött, hogy a magyarok főként a 190 centiméter feletti Juhász és Takács-Kiss Virág palánk alatti jelenlétére építenek az alacsonyabb rivális ellen, amely ugyanakkor főként a sebességére alapozott.

A 18. percben a szélvészgyors dél-koreaiak feljöttek 38-36-ra, a nagyszünetben 40-36 állt a nagyórán. Térfélcsere után sem változott a meccs, a fáradhatatlan ellenfél a nyolcadik hármasa révén, 53-54-nél először vezetett a mérkőzésen. Az 58-56-ról induló zárószakaszban fej fej mellett haladtak a felek, miközben érezhetően nőtt a feszültség, és egyre több helyzet maradt ki.

Magyar a vb-történelemben dupla duplázói között

Josepovits Kinga, a vb legfiatalabb játékosa fontos kosarakat dobott, Juhász pedig a világbajnokságok történetének a második olyan kosarasa lett, aki első három vb-meccsén dupla duplát ért el. A hajrá izgalmasan alakult, az utolsó perc 74-70-nel kezdődött, és a válogatott innen már nem engedte ki a kezéből a diadalt.

A magyarok ezzel a B csoport második helyén végeztek, így a keddi rájátszásban az A csoport harmadikjával küzdenek meg a negyeddöntőért.

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Franciaország 6 pont, 2. (és továbbjutott) MAGYARORSZÁG 5, 3. (és továbbjutott) Koreai Köztársaság 4, 4. Nigéria 3