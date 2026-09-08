Újabb csődelkerülő lépésre kényszerült a főváros, elkezdte áttologatni a számlákat a következő évre

Budapest;csőd;likviditás;BKK;Tisza-kormány;

2026-09-08 05:50:00 CEST

A számos fővárosi buszjáratot üzemeltető ArrivaBus 9 milliárdját 2027 márciusáig fizetnék ki – tudta meg a Népszava.

Újabb csődelkerülő lépésre kényszerült a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés két ülése között hozott „halaszthatatlan döntéssel” hozzájárult az ArrivaBus szeptembertől esedékessé váló összesen 9 milliárd forint értékű számláinak jövő évre történő átütemezéséhez.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. a „likviditási egyensúly megőrzésével” indokolta a 2026. szeptember és december közötti havi esedékességű szállítói számlák kifizetésének 2027. márciusi halasztására vonatkozó kérését. Bár a városvezetés tavaly november végén is rákényszerült egy ehhez hasonló döntésre, a jelenlegi pénzügyi helyzet súlyosságát mutatja, hogy most az előző évhez képest két hónappal előbb történt ez meg.

Az ArrivaBus a BKV után a második legnagyobb buszos szolgáltató a fővárosban, mintegy 480 járművel, 3 szolgáltatási területen van jelen Budapesten: Észak-Pest, Dél-Buda és Csepel, valamint a cég biztosítja a 100E repülőtéri expresszjáratot is.

A cég (illetve elődje) régi partnere a fővárosnak. A legutóbbi, 108 milliárd forint értékű közforgalmú autóbuszjáratok üzemeltetésére vonatkozó 10 éves szerződést 2024-ben írták alá. Ennek alapján nyújtja be a számláit az Arriva. A járatok szüneteltetéséről nyilvánvalóan szó sem lehet.

Naszályi Gábor, az arrivás sofőrök egy részét is képviselő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke bízik abban, hogy a fizetési halasztást annak felelősségével írták alá a felek, hogy ez nem érinti a munkavállalók bérének kifizetését. Ahogy azt is reméli, hogy a BKV-dolgozók munkabére sincs veszélyben.

A BKV vezérigazgatója, Takács Péter legutóbbi találkozójukon arról tájékoztatta a szakszervezeti vezetőt, hogy hetente egyeztetnek a városvezetéssel a fizetőképesség megtartásáról.

A BKV-hoz a BKK-n keresztül érkezik a pénz. A BKK idei feladatellátási szerződése szerint a fővárosi önkormányzat 204,5 milliárd forintot biztosít a közösségi közlekedésre, ami alapból is jóval kevesebb, mint amennyire többek között az amortizáció pótlása és az észszerű – fejlesztésre fordítható – haszon miatt szüksége lenne. De a végletekig kivéreztetett fővárostól még ezt se kapja meg a cég teljes egészében az idén.

A pénz több mint harmada, 77,4 milliárd ugyanis előre tervezetten csak jövőre érkezik meg a társaság számlájára. A BKK eleve 30 milliárd forint folyószámlahitellel vágott neki az idei évnek, majd erre még felvettek 45 milliárd forint forgóeszközhitelt (kisebb részét Mészáros Lőrinc bankjáról, az MBH-tól). A BKK úgy számolt,

hogy 2026. második fél évére összesen 75 milliárd halasztott fizetés torlódik össze.

A BKK pénzügyi helyzetét tovább rontja, hogy az idén se kapták meg a közösségi közlekedésre járó 12 milliárd forintos állami normatívát. (A főváros a többi kötelező feladat ellátására sem kapja a normatívát a kormányváltás óta sem.) Tavaly december végén a Lázár-féle közlekedési tárca ugyan kifizette, de ezt végül lenyelte a Magyar Államkincstár, mivel beszámították a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulás címén keletkezett tartozásába.

Az idei évről megkérdeztük Vitézy Dávid közlekedési minisztert, aki szerint „most nem a 12 milliárdos normatíva a kérdés, hanem a szolidaritási hozzájárulás”.

Mint mondta: „azt már mindenki látja, hogy az a számítási modell és mérték, amit az előző kormány kiszabott, fizetési nehézségeket okoz. Keressük a megoldást”.

Csakhogy a határidők egyre inkább közelednek.

„Szeptember 18-án lejár a fővárosi önkormányzat 80 milliárd forintos folyószámla-hitelszerződése, a hónap végén kifut a BKK forgóhitel-szerződése. A főváros folyószámlája jelenleg 67 milliárd forintos mínuszban van. Szeptemberben ugyan befolyik az iparűzési adó második részlete, de a hitelek visszafizetése és az október elején esedékes munkabérek ismét kiürítik a kasszát. A szolidaritási hozzájárulás október közepére kitolt 86 milliárd forintos részletét így nem is lesz miből inkasszózni” – összegzett a Népszava kérdésére meglehetősen rezignáltan Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki lapunknak megerősítette, hogy az OTP-vel ugyan voltak egyeztetések a folyószámlahitel meghosszabbításáról, de a főváros egyelőre semmiféle biztosítékkal nem tud szolgálni a visszafizetésre.

A kormánnyal ugyanis egy jottányit sem haladtak előre a tárgyalások a főváros fizetőképességének fenntartásáról. A folyószámlahitel hosszabbításáról legkésőbb a szeptember végi közgyűlésen dönthet a főváros. De ha addig nem jutnak egyezségre a Tisza-kormánnyal, akkor nincs miről dönteni.

Karácsony Gergely 2026. szeptember 1-jétől visszavonásig általános kifizetési korlátozást és létszámstopot rendelt el a Fővárosi Önkormányzatnál, minden új kötelezettségvállaláshoz és kiadáshoz a főpolgármester előzetes, írásos engedélye szükséges. Az új kötelezettségvállalások tilalma után most elérkezett a régi kötelezettségek teljesítésének tologatása.