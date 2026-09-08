Forsthoffer Ágnes kizárta a parlament e heti üléséről Toroczkai Lászlót

Kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét a házelnök - Forsthoffer Ágnes ezt a Facebook-oldalán jelentette be hétfőn este.
A házelnök azzal indokolta döntését, hogy Toroczkai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva Alaptörvényben biztosított alapjogot sértett a felszólalásában, miután személyes érintettség okán szót kért. „Határozottan elutasítok minden olyan megnyilvánulást az Országgyűlés ülésein, amely az emberi méltóságot bárkivel szemben súlyosan sérti” – fogalmazott Forsthoffer Ágnes.
Hozzátette, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetőjét értesítette döntéséről, miszerint kizárja őt az Országgyűlés e heti üléséről. Ez azt jelenti, hogy az ülésen a szavazások kivételével nem vehet részt. „Őszintén sajnálom, hogy erre sort kellett keríteni” - jegyezte meg a házelnök. Azt írta: a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható.
Toroczkai László hétfőn személyes érintettség okán kért szót a napirend előtti felszólalásokat követően, arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, amikor arról beszélt, hogy egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott. Ezt „súlyos és aljas hazugságnak” nevezte.Magyar Péter a tatárjáráshoz mérte az Orbán-kormány pusztítását, szerinte az új magyar állam nem épülhet arra, hogy kizsigereli az embereket
Arra szólította fel Magyar Pétert, hogy mondja meg, hogy milyen családi cégekről beszélt. – Most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze. Ő volt az, aki érintett volt NER-es korrupciógyanús ügyekben. Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként – mondta.
Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen arra szólította fel Toroczkai Lászlót, hogy válogassa meg szavait, mert a felszólalása méltatlan volt az Országgyűlés munkájához, egyben jogkövetkezményeket helyezett kilátásba.