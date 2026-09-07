Magyar Péter a tatárjáráshoz mérte az Orbán-kormány pusztítását, leszögezte, az új magyar állam nem épülhet az emberek kizsigerelésére

gyermekvédelem;Országgyűlés;napirend előtt;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;

2026-09-07 14:20:00 CEST

A miniszterelnök az Országgyűlés első szeptemberi ülésnapján összegezte, hogy a Tisza-kormánynak mivel kellett szembenéznie, mit tett eddig és mire építi a jövőbeni lépéseit.

Magyar Péter első őszi parlamenti felszólalásában, napirend előtt köszönetet mondott Forsthoffer Ágnesnek, aki – ahogy kiemelte – az elmúlt hetekben, hónapokban példát mutatott hazánknak ideiglenes köztársasági elnökként és az Országgyűlés elnökeként egyaránt. A miniszterelnök külön köszöntötte a közmédia nézőit, mert tíz év után került vissza a parlamenti közvetítés az M1-csatornára. Hozzáfűzte, onnan korábban az egykori hatalmasok vették le, mert nem akarták, hogy az állampolgárok értesülhessenek a valóságról. Ez most másként lesz.

A miniszterelnök felidézte a tatárjárást, az 1241-es Muhi csatát, amikor megsemmisültek a magyar csapatok, IV. Béla király Dalmáciáig menekült, az országból csak felperzselt föld maradt, és a hordák nyomában az országot a puszta földből. a hamvakból, a semmiből kellett újraépíteni. Hozzátette, IV. Bélára második honalapítóként tekintünk, mert ő rájött, hogy nem elég újra felhúzni a gyenge falakat, hanem kővárakat kell építeni. Szerinte a király sok mindent nem tudott előre, de azt igen, hogy Magyaroroszág soha többé nem lehet olyan védtelen, mint 1241-ben volt.

Magyar Péter megemlítette, hogy milyen nehéz helyzetben voltunk, 1848 és 1944-1945 után, a német, majd az orosz megszállások idején. – Ezért mérhetetlen és megbocsáthatatlan az Orbán-kormány árulása, mert az elmúlt években sajátjaink fordultak a magyar nép ellen. Olyanok fosztották ki az országot, akik méretre szabott selyemöltönyökben, állami autóük sötét függönyei mögött kirabolták a hazát, kiszáradt alföldi földeket, lepusztított kórházakat, iskolákat hagytak itt.

A politikai maffiafőnök, Orbán Viktor magánuradalmat építtetett magának, janicsárjainak, strómanjainak, miközben hazánkat fedezék nélkül hagyta a pusztában. – Sokan mondják, hagyjuk a múltat, spongyát rá, miközben a gyermekvédelmi dolgozó havi 220 ezer forintból él, az elit pedig luxusjachtokon, helikoptereken időzik. Hamarosan nyilvánosságra hozzuk azt a gyermekvédelmi jelentést, ami a Szociális és Családügyi Minisztériumban készült Gyurkó Szilvia államtitkár vezetésével, amiből kiderül, hogy 4-5-6 éves gyermekeket éheztettek, miközben sok rendőrnek a saját pénzükből kellett megvennie a bakancsát. Ez a magyar élet – hangsúlyozta.

Magyar Péter szerint a felelősség eltagadása cinkosság a múlttal.

– Mi nem leszünk cinkosok. Addig nem tudunk szilárd jövőt építeni, amíg az itt ülő felelősök letagadhatják bűneiket, mások pedig elmenekülhetnek a felelősségre vonás előtt

– tette hozzá.

A miniszterelnök szerint április 12-én arra kaptak felhatalmazást, hogy véget vessenek a rombolásnak, hogy egy új országot építsenek, mert a választók új irányt szabtak ennek az országnak, amit minden magyar embernek köszön. Szerinte mára újra egyetlen, összetartó nemzetként gondolkodunk. A választás annak a példája, hogy a legkiszolgáltatottabb ember is lehet erősebb az őt elnyomó hatalmaskodókkal szemben. – Minden amit elértünk és el fogunk élni, az ő erejüknek köszönhető. Elődeink nem pusztán loptak, 2026 tavaszára az állam gyakorlatilag megszűnt államként funkcionálni.

Amíg én miniszterelnök vagyok, az új magyar állam nem épülhet az emberek kizsigerelése

– szögezte le Magyar Péter.

A kormányfő türelmet kért az emberektől, mondván, a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a mozgásterünk korlátozott, minden forintért meg kell küzdenünk és meg is küzdünk. – Az, hogy elődeink mennyire nem szerették ezt a hazát, mutatja, hogy aki szereti, az soha nem tenné, nem tekintené saját népét sarcolható alattvalónak.