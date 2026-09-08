Ausztria;Törökország;halál;razzia;kettős állampolgárság;Iszlám Állam;

2026-09-08 08:13:00 CEST

Osztrák-török kettős állampolgárral végeztek egy Iszlám Állam elleni isztambuli razziában

A 20 éves férfit azt követően lőtték agyon, hogy tüzet nyitott a török rendőrökre. Az eset múlt csütörtökön történt.