Osztrák-török kettős állampolgárral végeztek egy Iszlám Állam elleni isztambuli razziában

Török rendőrök lőttek le egy osztrák-török kettős állampolgárt egy múlt heti műveletben, amelyet az Iszlám Állam ellen hajtottak végre Isztambulban - jelentette be kedden kora reggel az osztrák belügyminisztérium.
A 20 éves férfit azt követően lőtték agyon, hogy tüzet nyitott a török rendőrökre. Az eset múlt csütörtökön történt. A török hatóságok szerint a férfi kapcsolatban állt az Iszlám Állammal, és támadást tervezett Törökországban. Ausztriában 2025-ben indult ellene eljárás, miután kiderült: radikális nézeteket vall, és Egyiptomba akar utazni, hogy az Iszlám Államhoz csatlakozzon. Radikalizálódás-ellenes programban vett részt, és idén május végén bírósági ítélet is született ellene terrorszervezetben való részvétel és tiltott fegyverviselés vádjával. Büntetésébe beszámították az előzetesen vizsgálati fogságban töltött idejét, és szabadon engedték. A férfi júliusban elhagyta az országot, és Törökországba távozott.