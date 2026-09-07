Orbán Anita: Ukrajna megkezdte a kisebbségi jogokat érintő jogszabályok előkészítését

Ukrajna;kárpátaljai magyarok;kisebbségi jogok;Orbán Anita;

2026-09-07 21:41:00 CEST

A politikus közölte, az ukrán fél vállalta, hogy törvényi erőre emeli a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat, szeptember 1-jétől pedig megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát és állami finanszírozását.

Megkezdte az ukrán oktatási tárca a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait érintő szükséges jogszabályok előkészítését - írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében a külügyminiszter.

Orbán Anita közlése szerint az elmúlt 48 órában három alkalommal egyeztetett Magyarország ungvári főkonzuljával. Felidézte, hogy május 20-án újraindították a kisebbségi szakértői konzultációkat. A tárgyalásokon azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el: Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Szerinte az első kézzelfogható eredmény már megszületett.

Az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-jétől megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják ezek állami finanszírozását. A miniszter arról is beszámolt, hogy magyar kezdeményezésre az Európai Unió rögzítette: Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel.

Orbán Anita úgy fogalmazott, hogy most a végrehajtáson van a sor, és ezen mindkét fél dolgozik.

Mint arról korábban hírt adtunk, a miniszterelnök bejelentette, hogy Ukrajna visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, azokon a településeken, ahol a magyarok aránya 10 százalék felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. Magyar Péter még júniusban arról beszélt, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán.