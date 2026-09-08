A Veszprém a csúcsra hajt, a Szeged történelmet írna a megújult BL-ben

férfi kézilabda Bajnokok Ligája;

2026-09-08 13:33:00 CEST

Bővült a mezőny és változott a lebonyolítás, így még a korábbinál is feszesebbnek ígérkezik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szerdán rajtoló új idénye. Az eddigi 16 helyett immár 24 csapat indul, méghozzá hat négyes csoportban, a mezőnyben pedig két magyar együttes, a Veszprém és a Szeged is érdekelt.

A Veszprém a Füchse Berlinnel, a portugál FC Portóval és a Partizan Beograddal került egy csoportba, míg a Szeged a Sporting CP-vel, a dán GOG-gal és a svéd IFK Kristianstaddal találkozik. Az első két helyezett jut tovább a második körbe, a harmadik és negyedik az Európa Ligában folytatja. A középdöntőben két hatos csoport alakul ki, innen az első négy-négy csapat jut a negyeddöntőbe. A kölni négyes döntő lebonyolítása változatlan, és az új rendszer nem növeli a csapatokra váró mérkőzések számát.

Veszprém: erősödött a keret

A Veszprém számára már a csoportkör is tartogat komoly kihívást, hiszen a Füchse Berlinnel az előző idényben négyszer találkozott, és a negyeddöntőben csak hétméterespárbaj után maradt alul.

A bakonyiak közben tovább erősödtek: többek között érkezett a világ egyik legjobb kapusának tartott dán Emil Nielsen.

A Veszprém a felkészülési mérkőzéseit egyaránt megnyerte, majd a Szuperkupában 37-35-re legyőzte a Szegedet.

Szeged: új csapat, nehéz rajt

A Tisza-partiaknál jelentős volt a nyári játékosmozgás, ezért az új keretnek időre lehet szüksége az összeszokáshoz.

A Szeged ráadásul Bánhidi Bence nélkül kezdi a sorozatot, aki kézsérülés miatt még hetekig nem játszhat.

A csapat a Szuperkupában sokáig nem tudta megszorongatni a Veszprémet, de a hajrában Mikler Roland bravúrjainak köszönhetően felzárkózott.

Köln még mindig a nagy cél

Az európai szövetség szezon előtti erősorrendjét a címvédő Barcelona vezeti a Magdeburg és a Veszprém előtt, a Szeged a kilencedik. A Veszprém tíz alkalommal jutott elődöntőbe, négyszer ezüst-, egyszer bronzérmet szerzett, ám az előző négy idényben nem jutott el a kölni négyes döntőig. A Szegednek még nem sikerült Final Fourba kerülnie.

Porto és Kristianstad az első akadály

A magyar csapatok számára már az első fordulóban megkezdődik a BL-kaland: a Veszprém szerdán a Portót fogadja, a Szeged pedig csütörtökön a Kristianstad ellen lép pályára hazai környezetben. A BL-sorozatot a Sport Tv közvetíti.