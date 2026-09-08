Oroszgyűlölő lobbit emleget és fájdalmas választ ígér a Putyin-rezsim a magyarországi orosz diplomaták kiutasítása miatt

Oroszország;Kreml;kiutasítások;orosz diplomaták;

2026-09-08 13:18:00 CEST

Változnak az idők, és a Kreml láthatóan nem boldog ettől.

Mint nemrég beszámoltunk róla, Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelme érdekében tíz munkatársának távozására szólította fel az orosz diplomáciai képviseletet a magyar kormány.

A Kreml válasza azóta meg is érkezett: a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy „a budapesti oroszgyűlölő lobbicsoportra adott válasz kemény és fájdalmas lesz”.

Orbán Anita előzőleg a kiutasításokat azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Hangsúlyozta viszont, hogy a lépés nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. „Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett”.

2026 márciusában a Meduza írta meg, hogy a budapesti orosz nagykövetség 47 alkalmazottja közül 15 különböző orosz titkosszolgálatokhoz köthető, további hat személy pedig kapcsolatban állhat velük. Összehasonlításképpen: a csaknem feleakkora lakosságú Szlovákiában (5,4 millió fő a magyarországi 9,5 millióval szemben) 12 alkalmazott dolgozik az orosz nagykövetségen.