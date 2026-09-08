Orbán Anita bejelentette, hogy Magyarország kiutasítja a budapesti orosz nagykövetség tíz diplomatáját

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Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelme miatt tíz munkatársának távozására szólította fel az orosz diplomáciai képviseletet a magyar kormány – jelentette be kedden Orbán Anita külügyminiszter.
A magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható
– írta Facebook-posztjában a tárcavezető.
Közlése szerint a magyar fél felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot.
Bejelentésében Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. „Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” – hangsúlyozta.
2026 márciusában a Meduza írta meg, hogy a budapesti orosz nagykövetség 47 alkalmazottja közül 15 különböző orosz titkosszolgálatokhoz köthető, további hat személynek pedig kapcsolatban állhat velük. Összehasonlításképpen: a csaknem feleakkora lakosságú Szlovákiában (5,4 millió fő a magyarországi 9,5 millióval szemben) 12 alkalmazott dolgozik az orosz nagykövetségen.Névről névre megnézték, a budapesti orosz nagykövetség munkatársainak csaknem fele kapcsolatban állhat hírszerző szolgálatokkal
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