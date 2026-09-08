Orbán Anita bejelentette, hogy Magyarország kiutasítja a budapesti orosz nagykövetség tíz diplomatáját

Oroszország;Magyarország;kiutasítás;nagykövetség;

2026-09-08 12:03:00 CEST

A döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolják.

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Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelme miatt tíz munkatársának távozására szólította fel az orosz diplomáciai képviseletet a magyar kormány – jelentette be kedden Orbán Anita külügyminiszter.

A magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható

– írta Facebook-posztjában a tárcavezető.

Közlése szerint a magyar fél felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot.

Bejelentésében Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. „Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” – hangsúlyozta.

2026 márciusában a Meduza írta meg, hogy a budapesti orosz nagykövetség 47 alkalmazottja közül 15 különböző orosz titkosszolgálatokhoz köthető, további hat személynek pedig kapcsolatban állhat velük. Összehasonlításképpen: a csaknem feleakkora lakosságú Szlovákiában (5,4 millió fő a magyarországi 9,5 millióval szemben) 12 alkalmazott dolgozik az orosz nagykövetségen.

Mint ismert, a 2026. április 12-i parlamenti választáson megbukott Orbán Viktor kormánya rendkívül szívélyes, szinte alárendelti viszonyban állt a Putyin-rezsimmel.