Jelentős csomagtorlódás alakult ki a Magyar Posta új ecseri központjában

Magyar Posta;torlódás;fennakadás;logisztikai központ;csomagküldés;

2026-09-08 15:35:00 CEST

A küldemények több mint két hete a megszokott 1-2 nap helyett jellemzően 3-6 nap alatt érkeznek meg, a Posta viszont tagadja, hogy állandósult volna a torlódás vagy 100 ezer csomag akadt volna el.

Komoly fennakadások vannak a Magyar Posta tavaly év végén átadott ecseri logisztikai központjában, ahol a vállalat szerint a szortírozórendszer finomhangolása, az informatikai rendszerek integrációja és az új helyszín beüzemelése során problémák léptek fel, amelyek közvetlenül érinthetik a csomagok feldolgozási idejét - írja a hvg.hu.

A Postát belülről ismerő forrás ugyanakkor leállásközeli állapotról beszélt a lapnak.

Elmondása alapján több mint két hete a szokásos 1-2 nap helyett általában 3-6 napig tart a kézbesítés, de postai dolgozók már kéthetes kézbesítésekről is beszámoltak. A munkavállalóknak fenntartott zárt Facebook-csoportban a megnövekedett terhelés és elakadt küldemények miatt is jelentek meg panaszok. Az ecseri dolgozók az ott közöltek szerint nagy erőkkel dolgoznak, mégsem tudják ledolgozni a felhalmozódást.

A hiba miatt állítólag országosan közel 100 ezer csomag torlódhatott fel. Ezek nagy része Ecseren áll, miközben regionális elosztókban is várnak olyan küldemények, amelyeket az ecseri központba kellene továbbítani. A helyzet kezelésére kevésbé leterhelt vidéki térségekből utaztatnak dolgozókat Pest vármegyébe.

A Magyar Posta ezzel szemben tagadta a lapnak, hogy a torlódás állandósult volna, és azt is, hogy 100 ezer csomag lenne beragadva. A vállalat szerint a küldeményeket folyamatosan feldolgozzák, átmeneti késések pedig a napi forgalomtól és az elérhető kapacitásoktól függően fordulhatnak elő. A működéshez szükség esetén munkaerőt irányítanak át, a vidékről felutazó dolgozóknak pedig megtérítik az utazási és szállásköltségeket.

Az ecseri központ fejlesztését 2024 szeptemberében nyerte el a Waberer’s 100 százalékos leányvállalata, a WPL-Log Zrt., az átadás pedig a terveknek megfelelően 2025 végén megtörtént. A létesítmény vételára nem ismert, a Posta és a WPL-Log Zrt. között azonban 2024 októberében 33,85 millió eurós, közel 12,5 milliárd forintos szerződés jött létre „ingatlan vétel, csere” tárgyban. A mintegy 25 ezer négyzetméteres központ egy 8,3 hektáros területen épült fel.