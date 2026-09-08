Év végén bezár az Audi egyik győri beszállítója, 585 dolgozó veszíti el a munkáját

feldolgozóipar;Audi;gyárbezárás;járműipar;

2026-09-08 14:32:00 CEST

December 31-ével bezár a WKW Hungária győri üzeme, így 585 dolgozó veszíti el a munkáját. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a térség munkaerőpiaca aligha tud ekkora létszámot felszívni, miközben kedden már megkezdődnek a tárgyalások az elbocsátások feltételeiről.

„Egy autóipari multinacionális vállalat, a WKW anyacége úgy döntött, hogy a gazdasági helyzet miatt a WKW Hungária Kft. az év végéig befejezi győri működését, a magyar cég pedig jogutód nélkül megszűnik” – vette észre a hvg Pintér Bence, Győr polgármestere bejelentését. A városvezetőt szeptember 7-én tájékoztatták a döntésről. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke lapunknak jelezte, hogy az értesítést már maguk is megkapták, s már kedden tárgyalnak a cégvezetéssel az elbocsátások feltételeiről.

A Népszava úgy értesült, a bezárás nyomán 585 ember veszíti el a munkáját. Kérdésünkre, hogy a győri és a környékbeli munkaerőpiac képes lehet-e felszívni ennyi embert, László Zoltán azt mondta, az autóiparban vannak ugyan munkaerőigények, ezek azonban jelenleg inkább Kelet-Magyarországon, elsősorban a BMW környezetében jelentkeznek.

A győri régióban most nem nagyon van erős „húzása” a szektornak. Akadnak olyan cégek, amelyek keresnek dolgozókat, de ezek nem tudják 585 ember problémáját megoldani – fogalmazott a szakszervezeti vezető.

A Vasas az önkormányzattal is felvette a kapcsolatot, és közösen tekintik át, milyen lehetőségek vannak az állásukat elveszítő dolgozók elhelyezésére. Pintér Bence korábban ugyancsak arról számolt be, hogy beszélt László Zoltánnal, és megkezdték a lehetséges segítségnyújtás áttekintését.

A bezárás híre annak ellenére váratlanul érte a szakszervezetet, hogy a WKW helyzete már korábban sem volt stabil. László Zoltán a Népszavának elmondta: évek óta szó volt a társaság tulajdonosváltásáról, ennek ellenére váratlannak tartják, hogy végül a gyár bezárásáról döntött az anyacég.

A WKW egyebek mellett az Audi, a Mercedes, a Jaguar és a Porsche számára gyárt díszléceket. A Kisalföld korábbi információi szerint a tulajdonos megpróbálta értékesíteni a céget, ám ez a jelek szerint nem járt sikerrel. A lap arról is beszámolt, hogy a dolgozókat hétfőn tájékoztatták a német anyacég döntéséről, és a végkielégítés mellett egy- vagy kéthavi megtartási pénzt ígértek nekik.

László Zoltán korábban arról beszélt, hogy a győri üzem bezárása beleillik az autóiparban tapasztalható kedvezőtlen folyamatokba: több vállalatnál létszámstopot rendeltek el, máshol pedig már megkezdték a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók elküldését.

A helyzetet különösen érzékennyé teszi, hogy a győri térség autóiparát az elmúlt napokban más bizonytalanságok is érintették. A Volkswagen felügyelőbizottsága szeptember 3-án arról döntött, hogy a korábban bejelentett leépítéseken túl további 50 ezer munkahelyet szüntet meg. Egy kiszivárgott belső dokumentum alapján felmerült a győri Audi autógyártási részlegének bezárása is, az Aud Hungária részéről azonban később cáfolták a hírt, s ezzel egybevágó nyilatkozatot tett a cég első embere, Gernot Döllneris.