Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA-ügyben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal;költségvetési csalás;Nemzeti Kulturális Alap;őriztbe vétel;

2026-09-07 17:47:00 CEST

Egy dokumentumfilm elkészítésére igényeltek támogatást, azonban az alkotás az elszámolás időpontjára nem készült el.

Újabb két személyt vett őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban - közölte a hatóság egy hétfői közleményében.

A pénzügyi nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnél.

A hatóság közlése szerint a mostani intézkedések egy olyan gazdasági társasághoz kapcsolódnak, amelynek nevében az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK) dokumentumfilm elkészítésére. A vállalkozás az elnyert pályázati pénzzel 2026 áprilisában elszámolt az NKTK felé, a NAV szerint azonban a film ekkor még nem készült el.

A hivatal szerint a pályázó társaság valótlan tartalmú, fiktív számlákkal leplezte a film hiányát. Ezeknek a számláknak egy része olyan cégtől származott, amely a pályázatot benyújtó személy tulajdonában állt.

A NAV azt írja, a két érintett társtettesként követte el a bűncselekményeket. Velük szemben költségvetési csalás bűntettének, valamint hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. A költségvetési csalás ebben az esetben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy megtette a szükséges intézkedéseket a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány visszaszerzésére.