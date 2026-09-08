Megnevezték azt a harminc játékost, akik közül valaki megnyeri az Aranylabdát

Harminc futballista maradt versenyben az Aranylabdáért zajló csatában, a France Football mellett a szintén francia L'Équipe újságírói által összeállított listán a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint Germain kilenc játékost delegál.
Párizsi részről a 2025-ben aranylabdás Ousmane Dembélé mellett Hvicsa Kvarachelia, Asraf Hakimi, Fabian Ruíz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos és Willian Pacho is felkerült a szűkített listára.
A világbajnok spanyol válogatottat hatan képviselik: Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández Cascante, Fabián Ruíz, Ferran Torres, valamint a végső győzelemre is számon tartott Lamine Yamal. Az Inter Miamit erősítő Lionel Messi 2009 és 2023 között nyolc alkalommal kapta meg a sportág legrangosabb egyéni különdíját, és erre most kilencedszer is esélye van.
A fogadóirodák ugyanakkor jelenleg Yamal mellett leginkább az angol Harry Kane-t és a francia Kylian Mbappét favorizálják. A legutóbbi idényben kiemelkedően teljesítő, a Liverpoolban 13 gólt szerző és 12 gólpasszt kiosztó Szoboszlai Dominik nem fért be a 30 listára. Legutóbb 1985-ben volt magyar labdarúgó – akkor Détári Lajos és Nyilasi Tibor – az Aranylabda-díj aspiránsai között.
Több kategóriában is díjazzák a legjobbakat
Az év legjobb edzőjének járó Johan Cruyff-díjért öt-öt edző maradt versenyben, a férfiaknál 10, a nőknél pedig öt kapus küzd még a Lev Jasin-díjért. A legjobb U21-es játékos pedig Kopa-díjjal térhet majd haza. A győztesek kilétére október 26-án, a Londonban sorra kerülő ünnepségen derül fény.