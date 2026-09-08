Megnevezték azt a harminc játékost, akik közül valaki megnyeri az Aranylabdát

Aranylabda;

2026-09-08 20:21:00 CEST

A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain kilenc labdarúgója, valamint a nyolcszoros győztes Lionel Messi is szerepel az Aranylabda kedden nyilvánosságra hozott harminc fős jelöltlistáján. A Liverpoollal remek szezont futó Szoboszlai Dominiket viszont nem jelölték a legjobbak közé.

Harminc futballista maradt versenyben az Aranylabdáért zajló csatában, a France Football mellett a szintén francia L'Équipe újságírói által összeállított listán a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint Germain kilenc játékost delegál.

Párizsi részről a 2025-ben aranylabdás Ousmane Dembélé mellett Hvicsa Kvarachelia, Asraf Hakimi, Fabian Ruíz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos és Willian Pacho is felkerült a szűkített listára.

A világbajnok spanyol válogatottat hatan képviselik: Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández Cascante, Fabián Ruíz, Ferran Torres, valamint a végső győzelemre is számon tartott Lamine Yamal. Az Inter Miamit erősítő Lionel Messi 2009 és 2023 között nyolc alkalommal kapta meg a sportág legrangosabb egyéni különdíját, és erre most kilencedszer is esélye van.

A fogadóirodák ugyanakkor jelenleg Yamal mellett leginkább az angol Harry Kane-t és a francia Kylian Mbappét favorizálják. A legutóbbi idényben kiemelkedően teljesítő, a Liverpoolban 13 gólt szerző és 12 gólpasszt kiosztó Szoboszlai Dominik nem fért be a 30 listára. Legutóbb 1985-ben volt magyar labdarúgó – akkor Détári Lajos és Nyilasi Tibor – az Aranylabda-díj aspiránsai között.