Továbbra is konkrét lépéseket vár a Fraditól a fenyegető szurkolói üzenetek miatt a Telekom

Ferencváros;fenyegetés;Magyar Telekom;Fradi;

2026-09-08 17:13:00 CEST

Jelezték, hogy főszponzorként továbbra is támogatják a klubot.

Még nem kapott teljes körű választ a Ferencvárosi Torna Clubtól és a Groupama Arénát működtető Sportfive Zrt.-től a Magyar Telekom a vasárnapi, Újpest elleni mérkőzésen megjelent fenyegető szurkolói üzenetek ügyében - írja a hvg.hu.

A Fradi főszponzora hétfőn hivatalos állásfoglalást kért mindkét féltől arról, milyen intézkedéseket terveznek az agresszív megnyilvánulások lelátóktól való távol tartására.

A Telekom a lap megkeresésére azt közölte, hogy a témában már nyilvánosságra hozta álláspontját, de teljes körű választ egyelőre nem kapott. A vállalat szerint a tényleges megoldást az mutatja majd meg, milyen konkrét lépéseket tesznek az érintettek. A cég korábban elhatárolódott a mérkőzésen kifeszített transzparensektől, ugyanakkor jelezte, hogy főszponzorként továbbra is támogatja a klubot.

A vasárnapi Ferencváros-Újpest rangadón a Fradi-ultrák egy csoportja olyan molinót feszített ki, amelyen többek között az szerepelt: „Ha bántod a Fradit, halott leszel”, illetve „Ha bántod a Fradit, agyonverünk!”. A kiírással kapcsolatban a rendőrséghez is érkezett feljelentés a Magyar Hang beszámolója miatt. Kubatov Gábor klubelnök arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól és más emberek megfenyegetésétől.

A történet hátterében a Fradiváros ügye áll. Az FTC 2016-ban és 2017-ben összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott a népligeti beruházásra, a beruházás azonban a tervezett formában nem valósult meg. A forrást a klub később működésre fordította, többek között labdarúgók játékjogának megvásárlására. Kubatov Gáborék szerint ezt jogszerűen tették, a Belügyminisztérium azonban más állásponton van, ezért feljelentést tett az ügyben.

A fenyegető hangvétel nem először jelent meg a Fradiváros körüli vitában. Egy korábbi mérkőzésen „El a kezekkel a Ferencvárostól!” feliratot mutattak fel, egy szurkolói oldalon pedig olyan fotó jelent meg, amelyen egy csoport a „Kele Jani, kezdj el aggódni!” szövegű molinóval pózolt.