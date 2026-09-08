Lionel Messi a topfavorit

Lionel Messi ötödször, Cristiano Ronaldo negyedszer, vagy Neymar először? Hármójuk közt dől el ma este Zürichben az, melyikük kapja a 2015-ös év Aranylabdáját. A szavazás 2009 óta kissé egysíkú, hiszen vagy az argentin, vagy a portugál kapta a világ legjobb labdarúgójának szóló elismerést. Bárki nyerjen is, a szavazásokon már háttérbe szorul az, ki hogyan teljesít a válogatottban. Korábban ez nem volt mindig így.