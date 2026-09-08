A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain kilenc labdarúgója, valamint a nyolcszoros győztes Lionel Messi is szerepel az Aranylabda kedden nyilvánosságra hozott harminc fős jelöltlistáján. A Liverpoollal remek szezont futó Szoboszlai Dominiket viszont nem jelölték a legjobbak közé.
Már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szeme előtt.
A spanyol Lamine Yamalt és a portugál Vitinhát utasította maga mögé a szavazáson, melynek során nem a naptári évben, hanem a szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés.
A Manchester City spanyol válogatott futballistája a Real Madrid brazil sztárját, Viníciust utasította maga mögé. Ezen a BL-győztes csapat annyira megsértődött, hogy küldöttségük el sem utazott a hétfő esti gálára.
Már eddig is rekorder volt. Az argentin világbajnok a norvég Erling Haalandot és a francia Kylian Mbappét utasította maga mögé a szavazáson.
A díjátadót október 30-án tartják.
A Real Madrid 34 éves csatára a szenegáli Sadio Manét (Liverpool/Bayern München), valamint a belga Kevin De Bruyne-t (Manchester City) előzte meg a szavazáson.
Háborog a fél világ, amiért Lionel Messi kapta az idei Aranylabdát, ahelyett, hogy Robert Lewandowski emelhette volna a magasba. Egy argentin lap elnézést kért a lengyeltől.
A 34 éves futballista, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Américát, a Bayern München lengyel támadóját, Robert Lewandowskit, valamint a Chelsea-vel Bajnokok Ligája-győztes, az olaszokkal Európa-bajnok Jorginhót előzte meg a szavazáson.
A 32 éves argentin futballista ezúttal a Bajnokok Ligája-győztes FC Liverpool holland védőjét, Virgil van Dijket előzte meg a voksoláson.
A megjelölt lap hat éve megszűnt, ráadásul sose dolgozott ott Abdou Boina nevű újságíró.
Megvan a harmincfős lista, a győzteseket december 3-án hirdetik ki.
Az Albert Flórián Stadiont idéző külsőségek mellett tegnap megnyitott a legendás labdarúgó nevét viselő alapítvány „50 éves az Aranylabda” című kiállítása.
A spanyol napilapok szerint eldőlt, hogy Cristiano Ronaldo ötödször lesz az év legjobb labdarúgója, és ezzel beéri örök riválisát, Lionel Messit - írja az inforadio.hu.
A Bologna magyar válogatott labdarúgója, Nagy Ádám nyerte 2016-os teljesítményéért a Magyar Aranylabda díjat.
Leginkább paródiára emlékeztetett az Aranylabda hétfői átadása a rendkívül gyatra szervezés miatt. Az immár négyszeres aranylabdás Cristiano Ronaldót ez sem zavarhatta. A Real Madrid sztárja együttese csütörtöki klubvilágbajnoki meccsére készül Japánban.
A Real Madrid labdarúgója, Cristiano Ronaldo kapta meg a 2016-os Aranylabdát a France Football szaklaptól. A portugál klasszis 2008, 2013 és 2014 után negyedik alkalommal zsebelte be a rangos elismerést.
A szurkolói véleménynyilvánítás alapján Lionel Messi, az FC Barcelona szupersztárja a legesélyesebb arra, hogy elnyerje az idei Aranylabdát.
A spanyol Mundo Deportivo értesülése szerint megszűnik a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) és a France Football című szaklap közös díja, a FIFA Aranylabda.
Király Gábor, a Haladás és a magyar labdarúgó-válogatott kapusa nyerte a hazai sportújságírók által megszavazott Magyar Aranylabdát.
Jóllehet a csillogás jellemezte az Aranylabda hétfői díjátadóját, amelyen Lionel Messi rekordot döntött, hiszen ötödik alkalommal választották meg a világ legjobb labdarúgójának, a színfalak mögött azért nem zajlott minden gond nélkül. Az AS című spanyol lap szerint ugyanis amikor a pódiumra lépett a tavalyi év legjobb tizenegye, Cristiano Ronaldo nem volt hajlandó kezet fogni a Barcelona jobbhátvédjével, Dani Alvesszel.
Két éves szünet után ismét Lionel Messi került a labdarúgás képzeletbeli trónjára. Az FC Barcelona argentin sztárját ugyanis nagy többséggel választották meg a 2015-ös év legjobb játékosának. Messi ezzel ötödik aranylabdáját szerezte meg. A Puskás-díjat nagy meglepetésre egy alig ismert brazil labdarúgó kapta.
Lionel Messi ötödször, Cristiano Ronaldo negyedszer, vagy Neymar először? Hármójuk közt dől el ma este Zürichben az, melyikük kapja a 2015-ös év Aranylabdáját. A szavazás 2009 óta kissé egysíkú, hiszen vagy az argentin, vagy a portugál kapta a világ legjobb labdarúgójának szóló elismerést. Bárki nyerjen is, a szavazásokon már háttérbe szorul az, ki hogyan teljesít a válogatottban. Korábban ez nem volt mindig így.
Csak a szokásos: ahogy 2008 óta – egyetlen kivétellel – mindig, ezúttal is a Messi, Ronaldo páros jegyében rendezik meg a FIFA-Aranylabda díjátadót. A január 11-i, zürichi eseményen a Messihez hasonlóan barcelonai Neymar egészíti ki a triót, ám jókora meglepetést jelentene, ha ő lenne a nevető harmadik.
Meglepően nyilatkozott Cristiano Ronaldo, aki úgy véli, jövő januárban nagy riválisa, a Barcelonát erősítő Lionel Messi kapja majd a FIFA-Aranylabdát. „Úgy gondolom, Messi nyer. Az ilyen jellegű díjak odaítélése ugyanis a szavazatoktól függ – mondta a portugál sztárfutballista egy brit tv-műsorban. – A bajnoki címek megnyerése vagy a diadal a Bajnokok Ligájában a játékosok teljesítménye, a voksolók akaratát azonban nehéz befolyásolni.”
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és a France Football hajnalban nyilvánosságra hozta az idei Aranylabda-szavazás 23 főre szűkített listáját. A kérdés persze valójában csak az, hogy a januári gálán ki végez Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mögött a harmadik helyen. A névsorból a legnagyobb hiányzója a Juventus csapatával tavasszal nagyszerűen szereplő Gianluigi Buffon.
Johan Cruyff, a holland labdarúgás egykori legendája úgy véli, hogy nem feltétlenül Lionel Messi kapja meg az Aranylabdát 2015-ben - függetlenül attól, hogy eddig egész évben kiválóan szerepelt - hanem a Bajnokok Ligájának döntőjében a Barca ellen 3-1-es vereséget szenvedett Juventus kapusa, Gianluigi Buffon, aki már játékoskorában igazi legendává vált.
Továbbra is viták forrása a hétfői Aranylabda választás, amelyen Cristiano Ronaldo harmadízben kapta meg az elismerést.