Japán legyőzésével bejutott a vb negyeddöntőjébe a magyar női kosárlabda-válogatott

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2026-09-08 19:55:00 CEST

A magyar női kosárlabda-válogatott 84-63-ra győzte le Japánt a Berlinben zajló világbajnokságon, így bejutott a negyeddöntőbe, ahol a címvédő Amerikai Egyesült Államok lesz az ellenfél. A magyar csapat 40 éve járt ilyen magasságban.

Remekül kezdte a magyar női kosárlabda-válogatott a Japán elleni mérkőzést a berlini világbajnokságon. A felek a negyeddöntőbe jutásért léptek pályára, Völgyi Péter együttese pedig gyorsan 7-0-s előnyre tett szert. Ez a különbség a negyed végéig nagyjából állandósult, 20-12 állt az eredményjelzőn az első tíz perc végén.

A folytatásban 13 pontra nőtt a magyar előny, a második negyed végére viszont kicsit közelebb jött az ellenfél, így 32-23-as állásnál Völgyi Péter időt kért. Az ázsiaiak lendületét nem tudták megtörni, a riválisnak sikerült egyenlíteni (34-34), az első félidő végén 37-34 volt az állás.

A nagy szünet után ugyanúgy 7-0-s szériával kezdtek a magyarok, mint a mérkőzés elején, a negyed második felében pedig visszaállt a korábbi legnagyobb 13 pontos különbség (58-45).

A záró felvonás közepén a magyar tripláknak köszönhetően tovább nőtt a különbség, Völgyi Péter együttese végül 84-63-ra verte a tokiói olimpia ezüstérmesét.

A magyarok legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt, aki 23 pontig jutott, emellett nyolc lepattanót is összegyűjtött.

„Úgy jöttünk ide, hogy nyerni szeretnénk. Nagyon büszke vagyok a csajokra, igazi csapatmunka volt. Eljutottunk arra a pontra, hogy sokszor élvezzük a játékot. Öröm volt végig a pályán lenni. Azt érzem, fejlődünk mérkőzésről mérkőzésre. Fejben mindenki fókuszált volt. Nagyon figyeltek a centerinkre, így viszont megnyílt előttünk is a lehetőség”

– nyilatkozta a lefújás után az M4 Sportnak Studer Ágnes.

„Fel volt rajzolva a táblára, hogy 40 év. Jó volt látni, hogy újra történelmet írhatunk azzal, hogy negyeddöntőben vagyunk a világbajnokságon. Annak örültem, hogy extra teljesítmények jöttek. Tudtuk, hogy a belső játékosokat jobban fogják fogni, biztattuk a lányokat, hogy kellenek a kinti kosarak. Nagyon büszkék lehetünk magunkra, hogy eljutottunk idáig, a szívünket, lelkünket bele fogjuk tenni az amerikaiak elleni mérkőzésbe is” – fogalmazott Juhász Dorka.

„Kemény mérkőzés volt, Japán nagy iramot diktált. Amikor higgadtan játszottunk, akkor szerintem sokkal eredményesebbek tudtunk lenni. Leszorítottuk az eladott labdák számát. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Elindultunk egy úton, kevesen gondolták volna, hogy idáig eljutunk. A félidőben mondtam a játékosoknak, hogy türelmesebbnek kell lenni. Meghoztuk azokat a taktikai változásokat, ami kellett a győzelemhez. Ez egy nagy siker számunkra, meg fogjuk ünnepelni” – mondta Völgyi Péter szövetségi kapitány.

„Óriási előnyünk volt magas posztokon, erre a szagra éreztem rá menet közben. Nagybetűs csapatjáték volt tőlünk. Nagyon jó az összhang, próbálunk egymásnak segíteni. Akárhányszor próbáltak visszajönni a meccsbe, mindig volt egy válaszunk” – fogalmazott Lelik Réka.

A 28 év után újra vb-résztvevő magyarok a csütörtöki negyeddöntőben az elmúlt négy vb-t megnyert amerikai válogatottal találkoznak. A rivális legutóbb a 2006-os vb elődöntőjében kapott ki Oroszországtól, azóta a 2010-es, 2014-es, 2018-as és 2022-es tornát is veretlenül nyerte meg.