„Be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába” - Cserhalmi György üzent Nagy Ervinnek

Nagy Ervin;Cserhalmi György;Színház- és Filmművészeti Egyetem;

2026-09-08 22:04:00 CEST

Választ nem vár, ugyanakkor ejtőernyőzésnek nevezte mindazt, ami az SZFE-n történik.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) történteket és más, a kultúrát célzó intézkedéseket bírálta Cserhalmi György egy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak szánt írásában - írja a Telex.

A színész a Színház Online-on üzent Nagy Ervinnek:

„Ami most történik az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antall-kormány idején úgy hívták, EJTŐERNYŐZÉS. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták. Úgy látszik, be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába. Mit mondjak erre? Azt a szót mindenki ismeri, hogy fasza…”

- írta, hozzátéve, hogy választ nem vár.

A portál megjegyzi, Cserhalmi György az SZFE esetében többek között arra reagálhatott, hogy olyan emberek is bekerültek az egyetemet fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumába, akiket az a szenátus javasolt, amelyet több szakmabeli illegitimnek nevez, és amelyet a lap az egyetem fideszes elfoglalásához, illetve Vidnyánszky Attilához köt. Cserhalmi György korábban egy nyílt levél aláírójaként tiltakozott a kiválasztási folyamat ellen.

A szenátus Dániel Gábor operaénekest és Jeney Zoltánné Tóth Éva egyetemi tanárt jelölte a kuratóriumba, amelynek elnöke Kovács András Bálint filmesztéta, egyetemi tanár lett.

Az egyetem oktatói között is több olyan szereplőt említ a cikk, akiket Vidnyánszky Attila köréhez kapcsol. Rátóti Zoltán korábbi kuratóriumi tag és Szarvas József is tanít az SZFE-n. Kiss-B. Atilla, az Operettszínház főigazgatója szintén osztályt indíthat; őt korábban többen egy színházon belüli zaklatási ügy eltussolásával vádolták.