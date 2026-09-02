A szenátus két támogatottja is bekerült a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumába

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2026-09-02 18:35:00 CEST

Minden előzetes tiltakozás ellenére az egyetemi szenátus által támogatott két jelölt is bejutott a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumába, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter döntésével.

Kovács András Bálint filmesztéta lett az SZFE-t fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kovács korántsem ismeretlen a szakmában, több mint egy évtizedig a Filmvilág szerkesztője volt, de dolgozott a párizsi Magyar Intézet igazgatójaként is. Az MTA doktora az oktatás terén is szerzett tapasztalatot: a kilencvenes években vezette az SZFE Mozgóképelmélet szakát, 1983 óta pedig az ELTE BTK Esztétika Tanszékének oktatója.

Upor László dramaturg, műfordító, egyetemi tanár is helyet kapott az SZFE kuratóriumában, ő az intézményben rektorhelyettes volt 2019-től 2020-ig, egészen Vidnyánszky Attila érkezéséig. A modellváltás ellen tiltakozók egyik emblematikus alakja volt, Majdnem lehetetlen címmel könyvet is írt az intézmény autonómiájáért folytatott küzdelemről. A Jászai Mari-díjas dramaturg több színházban dolgozott már, 2025-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Mozgókép- és Színházművészeti Osztályának tagja.

Imely Zoltán szintén a kuratórium új tagja, ő kulturális menedzserként több független társulattal dolgozott együtt. A kormányváltás előtt Szabó Györggyel, a Trafó alapítójával írta meg a Dologidő című tanulmányt, ebben fektették le a független előadó-művészeti szervezetek támogatási rendszerének lehetőségeit.

Dániel Gábor operaénekes, az intézmény oktatója és Jeney Zoltánné dr. Tóth Éva egyetemi tanár is a kuratórium tagjai között szerepel, őket a jelenleg is sokat kritizált egyetemi szenátus is támogatta. Lannert Judit miniszter a felügyelőbizottság tagjainak Balog Éva Máriát mint felügyelőbizottsági elnök nevezte ki, valamint megnevezte kollégáit is, Huszár Erika és Román Zsuzsa Zsófia személyében.

A kuratórium működésének keretei a szenátushoz képest viszont még mindig korlátozottak, annak ellenére, hogy a szenátust évek óta sokan nem tartják autonómnak.

A bírálók nemrég egy nyílt levelet is küldtek, amelyben az oktatási és gyermekügyi minisztert arra kérték, a szenátust hagyja figyelmen kívül: véleményük szerint az kinevezése óta nem legitim: „A politikai döntéssel létrehozott új fenntartói struktúrában kijelölt kuratóriumi tagok az egyetem vezetését teljesen átalakították, az általuk kijelölt vezetők és tisztségviselők mind a mai napig vezetik az SZFE-t. Az átalakítás részeként a szenátus jelentős részét tehát olyan tagok alkotják, akik vezető pozíciójukból eredően a megváltoztatott egyetemi szabályzatok alapján automatikusan kerülnek be a szenátusba” – írták.