Izrael;Benjamin Netanjahu;

Tíz nappal 2023. október 7. előtt személyesen figyelmeztethették Benjamin Netanjahut, hogy a Hamász támadni fog

Egy készülő izraeli tényfeltáró könyv szerint az Egyesült Arab Emírségek elnöke személyesen adott jelzést egy közelgő nagyszabású terrortámadásról, de az információ nem jutott el az izraeli biztonsági vezetőkhöz. A miniszterelnöki hivatal teljes egészében tagadja a történetet, az ellenzék pedig vizsgálatot követel.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök mintegy tíz nappal a 2023. október 7-i Hamász-támadás előtt közvetlen figyelmeztetést kaphatott az Egyesült Arab Emírségek elnökétől arról, hogy a palesztin szervezet nagyszabású akcióra készül. A Haaretz által ismertetett állítás Shlomi Eldar és Ruth Yuval készülő könyvéből származik, amely több tucat izraeli, arab és nyugati forrás, belső dokumentum és feljegyzés alapján rekonstruálja a túszválság és a háború előzményeit.

A beszámoló szerint Mohamed bin Zájid al-Nahjan emírségi elnök 2023 szeptemberének végén 45 perces telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanjahuval. A sejk azt mondta, hogy Jahja Szinvár, a Hamász gázai vezetője nagy horderejű műveletet készít elő, amely vérontáshoz és regionális destabilizációhoz vezethet. A figyelmeztetés egy emírségi tanácsadói csatornán keresztül érkezett, amely kapcsolatban állt gázai szereplőkkel.

A könyv szerint Benjamin Netanjahu nyugodtan reagált, és azt mondta, Izrael minden forgatókönyvre felkészült. Úgy vélte, a nagyobb veszély inkább Ciszjordániában jelentkezhet, a Gázai övezetet pedig ellenőrzés alatt tartják. A legsúlyosabb állítás azonban nem ez, hanem az, hogy a kormányfő a beszélgetés tartalmát nem osztotta meg sem a Sin Bét, sem a Moszad, sem a katonai vezetés első számú tisztségviselőivel.

Más jelzések is új értelmet kaphattak volna

Az izraeli biztonsági rendszer már szeptemberben érzékelt bizonyos fenyegető jeleket. A Sin Bét egyik csatornáján Szinvár „földindulást” emlegető üzenete is eljutott az elemzőkhöz, de azt nem egy teljes körű szárazföldi támadás előjelének, hanem esetleges túszejtési akcióval kapcsolatos fenyegetésnek értékelték. A Haaretz forrásai szerint az emírségi figyelmeztetéssel együtt ezek az információk egészen más értelmet nyerhettek volna.

Az október 7-i támadásban 1195 embert öltek meg Izraelben, és 251 embert hurcoltak túszként Gázába. A katasztrófa óta az izraeli társadalom egyik központi kérdése, hogy pontosan milyen hírszerzési és politikai kudarcok tették lehetővé a Hamász áttörését. A hadsereg és a biztonsági szolgálatok több belső vizsgálatot végeztek, Benjamin Netanjahu azonban következetesen ellenállt egy teljes jogkörű, független állami vizsgálóbizottság felállításának.

A mostani állítás ezért különösen fájó. Ha igaz, azt bizonyíthatná, hogy a politikai vezetés olyan konkrét külső információt kapott, amelyet nem továbbított a szakapparátusnak. Ez nem mentesítené a hadsereget és a hírszerzést a saját mulasztásai alól, de alapvetően módosítaná a felelősségről folyó vitát.

A miniszterelnöki hivatal kategorikusan tagadja a történetet. 

Közleménye szerint Benjamin Netanjahu a kérdéses időszakban nem folytatott ilyen beszélgetést Mohamed bin Zájiddal, ezért figyelmeztetést sem kaphatott. A könyv szerzői viszont több egymástól független magas rangú forrásra és a kommunikációhoz kapcsolódó dokumentumokra hivatkoznak.

A történet azért is különösen súlyos, mert az október 7. előtti hónapokban az izraeli vezetés stratégiai alapfeltevése az volt, hogy a Hamász elsősorban saját gázai uralmának megőrzésében érdekelt, és gazdasági engedményekkel kordában tartható. A támadás ezt a koncepciót semmisítette meg. Egy előzetes, magas szintű arab figyelmeztetés bizonyítása azt mutatná, hogy nem csupán az adatfeldolgozás, hanem a politikai értelmezés is hibás volt.

A választási kampány közepén robbant a történet

A leleplezés néhány héttel az izraeli választások előtt került nyilvánosságra, így azonnal kampánytémává vált. Naftali Bennett volt miniszterelnök és más ellenzéki vezetők azt állítják, hogy a kormányfő nem kerülheti el a személyes felelősség vizsgálatát. A kormánypárti oldal ezzel szemben politikai támadásnak és a választások befolyásolására tett kísérletnek nevezi az ügyet.

Netanjahu és szövetségesei az elmúlt években gyakran hangsúlyozták, hogy október 7-én hajnalban a biztonsági vezetők nem riasztották időben a miniszterelnököt. Ez a védekezés arra épül, hogy a közvetlen operatív hírszerzési kudarc a hadseregnél és a Sin Bétnél történt. A mostani állítás azonban egy korábbi, közvetlenül a politikai vezetőhöz befutó figyelmeztetés lehetőségét veti fel.

Az izraeli közvéleményben a felelősség kérdése azért sem csillapodott, mert a biztonsági intézmények több vezetője már vállalt személyes felelősséget vagy távozott, miközben Netanjahu a politikai felelősség megállapítását a háború lezárása utáni időszakra halasztaná. Az ellenzék szerint éppen ezért van szükség állami vizsgálóbizottságra.

A készülő könyv további vitatott állítása szerint a Hamász a háború első szakaszában Kataron keresztül kész lett volna több gyermek és idős túsz szabadon bocsátásáról tárgyalni, az izraeli vezetés azonban kezdetben elutasította a közvetlen alkut. Ez a túszok családjai körében régóta meglévő bírálatokat is újraélesztheti.

Az ügy kulcsa most az, hogy előkerül-e olyan ellenőrizhető dokumentum vagy hiteles tanúvallomás,

amely bizonyítja a telefonhívás megtörténtét és tartalmát. 

A volt miniszterelnök fia az afrikai országban nem csak katonaként adta elő magát, humanitárius tevékenységként a magyar agráregyetem segítségével szervezte a 126 tevét befogadni képes telep létrehozását. Még az állatokra szerelhető nyomkövetőket is kormányzati repülőgéppel vitették Csádba.