Orbán Gáspár tevefarmalapítóként is nyomott hagyott volna Csádban a magyar adófizetők milliárdjaiból

katonai misszió;Csád;közpénzek;humanitárius munka;kormánygép;Orbán Gáspár;tevefarm;

2026-09-09 07:19:00 CEST

A volt miniszterelnök fia az afrikai országban nem csak katonaként adta elő magát, humanitárius tevékenységként a magyar agráregyetem segítségével szervezte a 126 tevét befogadni képes telep létrehozását. Még az állatokra szerelhető nyomkövetőket is kormányzati repülőgéppel vitették Csádba.

Bár Orbán Gáspár a Magyar Honvédség századosaként szolgált a csádi misszió szervezésének idején, nemcsak a katonai feladatokra, hanem a humanitáriusnak szánt projektre is nagy befolyása volt. Pontosabban egy Nigerben, majd a célországot módosítva, Csádban megvalósítandó agrárprojtekre, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) részvételével létrehozandó tevefarmra – derült ki a 444 belső dokumentumokra támaszkodó cikkéből. A tevefarmprojektben, a gyakorlatilag az egész missziót is irányító Orbán Gáspár nagy szerepet kapott.

A portál azt már korábban megírta, hogy a teljes missziót koordináló úgynevezett Afrika Munkacsoportban (MUCS) a volt miniszterelnök fia felett senki nem volt, vele egy szinten is csak a konzul. Orbánnak jelentett a munkacsoporton belüli orvosmisszió koordinátora és a katonai vezetés. A tevefarmos projekt dokumentumaiban Orbán Gáspár „Projektvezető úrként” szerepelt, és a személyazonosságot a 444 belső forrása is megerősítette. A szervezésnek része volt egy tíz csádi szakember beutaztatása Magyarországra, ami miatt a MATE-nak meg kellett változtatnia az eredeti terveket is. A portál által megismert dokumentum szerint 2024 nyarán kellett zárni az agrárprojekt első ütemét, amelyben elszámolták volna a beutaztatás költségét is.

Hosszas bonyodalmak után végül a csádi szakemberek megtekinthették a gyöngyösi marhavágóhidat, a turai tejelőszarvasmarha-telepet, az apaji szürkemarha-állományt és a tógazdaságot is de dem voltak megelégedve azzal, hogy csak egy 50 hektáros mintagazdaság jönne létre, komplex tevegazdasági és tudásközvetítő központot szerettek volna, így Orbán Gáspárék „iránymutatása és szakmai bírálata” mellett ebbe az irányba mozdult el a projekt.

Ez nemcsak tevetelep, hanem kiválósági központ, magyar fejlesztésű modulszerkezetes épülettel, HACCP szerint kialakításra kerülő üzemrészekkel, genetikai, andrológiai és növénykísérleti laborhelyiségekkel. A telep 50 helyett 126 tevét tud befogadni, ez adja a tenyésztés alapját. A MUCS sokáig nem engedélyezte semmilyen eszköz kiszállítását, amit a csádi elnök magyarországi látogatása után oldottak fel. A 444 által megismert dokumentum szerint a MATE kormánygéppel szállíttatott Csádba inszeminációs laborhoz tartozó állatorvosi eszközöket és alkatrészeket, drónalkatrészeket és napelemes GPS-nyomkövetőt és szíjakat a tevékre.

A tevefarmra első ütemben nagyjából 600 millió forintot költöttek el, majd második ütemben 1,58 milliárd forintot. – A magyar szakemberek kiutazásai során az autók, tolmács, SIM kártya bérlése, biztonsági feladatok 46 millióba kerültek, a repülőjegyek 23 millióba, a szállásra majdnem 25 millió forintot költöttek el. Ez a négycsillagos La Residence Hotel volt N'Djamenában, ami forrásaink szerint a legjobbnak számít a csádi fővárosban. A projekt hivatalos záró dátuma 2026. augusztus 31. volt, a költségterv és a szakmai tartalom módosítása azonban lehetetlenné tette a beruházás teljes körű befejezését, az eszközök telepítését, beüzemelését. A MATE három hónapos hosszabbítást kezdeményezett augusztus közepén a Hungary Helpsnél, végül az új kormány jóváhagyta a MATE részére a támogatási szerződés határidejének hosszabbítását, így november 30-ig van idő befejezni a projektet.