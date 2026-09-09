Az Egyesült Államok újrakezdte a a magyarországi bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását

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2026-09-09 08:10:00 CEST

Az amerikai külügyminisztérium még 2026 januárjában közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedést célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra.

Az Egyesült Államok a múlt héten újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból amerikai bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását, míg más országok jelentkezőire továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését - jelentette a Reuters hírügynökség kedden késő este.

Két forrás szerint a Fehér Házból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást.

Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedést célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra.