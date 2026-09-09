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Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnök 2026. február 16-án Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel

Az Egyesült Államok újrakezdte a a magyarországi bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását

Az amerikai külügyminisztérium még 2026 januárjában közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedést célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra.

Az Egyesült Államok a múlt héten újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból amerikai bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását, míg más országok jelentkezőire továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését - jelentette a Reuters hírügynökség kedden késő este.

Két forrás szerint a Fehér Házból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást.

Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedést célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra.

Egy készülő izraeli tényfeltáró könyv szerint az Egyesült Arab Emírségek elnöke személyesen adott jelzést egy közelgő nagyszabású terrortámadásról, de az információ nem jutott el az izraeli biztonsági vezetőkhöz. A miniszterelnöki hivatal teljes egészében tagadja a történetet, az ellenzék pedig vizsgálatot követel.