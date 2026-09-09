Meghalt Karsai Dániel sorstársa, Skripeg Béla

gyász;eutanázia;Karsai Dániel;

2026-09-09 11:57:00 CEST

Hatvanhat éves volt.

„Elhunyt Skripeg Béla, Dani sorstársa” – adta hírül kedden Facebook-oldalán a Karsai Dániel Alapítvány.

„Kifogyhatatlan humorral és energiával küzdött a legyőzhetetlen kórral, az ALS-sel. Akkor is, ha tudtuk, hogy ez a nap elkerülhetetlen, felfoghatatlan, hogy Béla nincs többé. Béla mindig azt mesélte, hogy a teraszukról látható meseszép etyeki panorámát ő festette. Márpedig aki ilyet tud festeni, sosem hal meg igazán” – méltatja Skripeg Béla alakját az alapítványi közlemény.

Skripeg Béla 66 éves volt, a betegséget 2022-ben diagnosztizálták nála. Mint korábban megírtuk, Dunavölgyi Erzsébettel együtt ő is csatlakozott Karsai Dániel küzdelméhez, hogy Magyarországon legalizálják az eutanáziát. Hármójuk közül Dunavölgyi Erzsébet hunyt el elsőként, 2024. július 24-én, majd Karsai Dániel két hónappal később, szeptember 28-án.