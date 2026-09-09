Gyermekvédelem vagy vallási semlegesség? Hatályba lépett a tizennégy év alatti lányok iskolai fejkendőtilalma Ausztriában

Ausztria;iskolák;fejkendőtörvény;

2026-09-09 12:44:00 CEST

Az őszi tanévkezdéssel életbe lépett szabályozás az iszlám fejfedőt tiltja az iskolákban a vallási önrendelkezés korhatáráig. A kabinet ezt gyermekvédelmi intézkedésnek tekinti, az iszlám érdekképviselet viszont diszkriminációra hivatkozva bírósági felülvizsgálatot kezdeményez.

Ausztriában az őszi tanévkezdéssel életbe lépett az a szabályozás, amely megtiltja a 14 év alatti diáklányoknak az iszlám kendő viselését az oktatási intézményekben. A három kormánypárt, a néppárt, a szociáldemokraták és a liberális NEOS által beterjesztett jogszabályt tavaly decemberben az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is támogatta, míg a Zöldek ellene szavaztak. Az első gyakorlati próba Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban kezdődött, a többi tartományban egy héttel később indul a tanítás.

A bécsi kormány azzal érvel, hogy a rendelkezés a lányok szabadságát és személyiségfejlődését védi. Ausztriában 14 éves kortól illeti meg a fiatalt a vallási önrendelkezés joga, vagyis a kabinet szerint addig az iskolának és az államnak meg kell akadályoznia, hogy családi vagy közösségi nyomás kényszerítse rá a gyermekre a fejfedő viselését. A törvény megszegése esetén először az iskola beszél a diákkal és a szülőkkel, ismétlődéskor pedig 150 és 800 euró közötti bírság is kiszabható.

Az intézkedés támogatói szerint a korai kendőviselés nem csak vallási szokás, hanem sok esetben a női testhez és a nemi szerepekhez kapcsolódó elvárás. Ahmad Mansour pszichológus és több integrációs szakértő úgy véli, az iskola éppen azért lehet fontos semleges tér, mert ott a gyermek átmenetileg mentesülhet a családi vagy vallási közeg nyomása alól.

A 2020-as döntés árnyékában

A jogalkotók számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az osztrák Alkotmánybíróság 2020 decemberében már megsemmisített egy hasonló tilalmat. Az akkori szabály a tíz év alattiak vallási jellegű fejfedőire vonatkozott, de a testület arra jutott, hogy a gyakorlatban kizárólag muszlim lányokat érintett, ezért sértette a vallási semlegességet és az egyenlő bánásmód követelményét.

Az új törvény ezért más jogi érvelésre épül. A kormány nem általános vallási semlegességre, hanem a gyermekek védelmére és zavartalan fejlődésére hivatkozik. Christoph Wiederkehr oktatási miniszter az ORF-nek azt mondta, a kabinet és a tárca intenzív alkotmányjogi egyeztetéseket folytatott, de teljes bizonyossággal senki sem állíthatja, hogy a szabályozás kiállja majd az újabb alkotmánybírósági próbát.

Az iszlám vallási közösségi érdekképviselete, az IGGO már jelezte, hogy megtámadja a jogszabályt.

A szervezet szerint a norma célzottan egyetlen vallási közösséget érint, ezért alapjogi szempontból diszkriminatív. A bíróság nyáron formai okból elutasította az első beadványokat, mert a rendelkezések akkor még nem léptek hatályba; a tanévkezdet után azonban megnyílt az út egy érdemi eljárás előtt.

A jogi vita egyik központi kérdése az lesz, hogy a gyermekvédelmi cél elég erős és kellően bizonyítható indok-e ahhoz, hogy az állam eltérjen a vallási semlegesség elvétől. A korábbi alkotmánybírósági döntés nem zárta ki teljesen az egyes vallási szimbólumok korlátozását, de ehhez tárgyilagos, arányos és meggyőző indokolást követelt.

A tanárokra marad a mindennapi végrehajtás

A pedagógus-szervezetek leginkább attól tartanak, hogy az elvi vita terhei az iskolákban csapódnak le. A magas migrációs hátterű intézményekben a tanároknak kell eldönteniük, mi minősül tiltott fejfedőnek, hogyan kezeljék a családok ellenállását, és mikor vonják be a hatóságokat. A fokozatos szankciórendszer éppen ezért először párbeszédet és pedagógiai eszközöket ír elő.

Kenan Güngör bécsi szociológus szerint a szabályozás jogilag nem a legelegánsabb megoldás, de a probléma valós. Tapasztalatai alapján egyes lányok számára felszabadító lehet, ha az iskola leveszi róluk a családi elvárás terhét, mások viszont a saját identitásuk elleni támadásként élhetik meg a tiltást. Arra is figyelmeztet, hogy a muszlim közösségek kizárólag negatív kontextusban való emlegetése erősítheti a kirekesztettség érzését.

A tilalom politikai jelentősége azért is nagy, mert Ausztriában a bevándorlás és az integráció az elmúlt évek egyik legfontosabb választási témájává vált.

A kormánykoalíció ezzel az intézkedéssel egyszerre próbálja hangsúlyozni a nők egyenjogúságát és azt, hogy az állam kész határt szabni a párhuzamos közösségi normáknak. Az ellenzők szerint viszont a célzott szabály könnyen az iskolákban élő muszlim gyerekeket teheti politikai konfliktusok szereplőivé.

Az osztrák vitában ezért ismét felmerült a francia modell. Franciaország 2004 óta az állami iskolákban minden feltűnő vallási szimbólumot tilt, így a szabály nem egyetlen felekezetet céloz. Egyes osztrák szakértők szerint egy ilyen általánosabb megközelítés alkotmányjogilag stabilabb lehetne, mások viszont úgy látják, hogy az ország vallásjogi hagyományai eltérnek a francia laicitástól.

A következő hónapokban nemcsak az derül ki, mennyire tudják konfliktusok nélkül végrehajtani az előírást az iskolák, hanem az is, hogy az Alkotmánybíróság elfogadja-e a gyermekvédelemre épített új indoklást. Ha igen, Ausztria más európai országok számára is hivatkozási ponttá válhat; ha nem, a kormánynak harmadszor is újra kell gondolnia, miként szabályozható a vallási öltözet az oktatásban.

A vita kimenetele az integrációs politika egészére is hatással lehet.