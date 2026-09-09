Az őszi tanévkezdéssel életbe lépett szabályozás az iszlám fejfedőt tiltja az iskolákban a vallási önrendelkezés korhatáráig. A kabinet ezt gyermekvédelmi intézkedésnek tekinti, az iszlám érdekképviselet viszont diszkriminációra hivatkozva bírósági felülvizsgálatot kezdeményez.
Az iráni fejkendőviselés elleni tüntetéshullám semmiféle megfontolásra sem késztette a perzsa állam vezetését. Az iráni igazságszolgáltatás vezetője, Golamhoszein Mohszeni Edsei büntetésekkel fenyegette meg azokat a nőket, akik figyelmen kívül hagyják a kötelező hidzsáb viselését.