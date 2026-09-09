Bajnokok Ligája: Szoboszlaiék Madridban, Sallaiék Lisszabonban vendégszerepelnek

Liverpool;labdarúgó Bajnokok Ligája;Szoboszlai Dominik;

2026-09-09 12:59:00 CEST

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a múltban rendre jól kezdett hazai pályán a labdarúgó Bajnokok Ligájában, márpedig 21 órától az Anfielden fogadja az Atlético Madridot az alapszakasz első fordulójában. A Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasaray a Sporting vendége lesz.

A 20-szoros angol bajnok Liverpool még sosem veszítette el idénybeli első találkozóját a Bajnokok Ligájában vagy korábban a Bajnokcsapatok Európa Kupájában, amikor pályaválasztó volt. Mérlege tíz győzelem és két döntetlen, de szintén növelheti a liverpooli játékosok önbizalmát, hogy az alapszakaszban - egykor csoportkörben - hatmérkőzéses győzelmi sorozatot építettek fel spanyol klubokkal szemben.

Tavaly ugyancsak az első fordulóban találkozott a két csapat, a Liverpool 3-2-re nyert az Anfielden, a győztes gólt Szoboszlai Dominik szögletét követően Virgil van Dijk fejelte a 92. percben. A két magyar válogatott légiós csapata új edzővel, a spanyol Andoni Iraolával kezdte az idényt, és három forduló után veretlen a Premier League-ben, két döntetlen után pénteken az Ipswich vendégeként megszerezte első győzelmét a bajnokságban.

Az Atlético egy mérkőzéssel többet játszott már a La Ligában, két győzelem és egy döntetlen után a hétvégén 3-0-s vereséget szenvedett az Athletic Bilbao otthonában.

Lisszabonban vendégszerepelnek Sallai Rolandék

Sallai Roland csapata, a Galatasaray tavasszal sorozatban a negyedik bajnoki címét szerezte meg, így tavalyhoz hasonlóan ismét a főtáblán szerepelhet. Az előző kiírásban a 20. helyen végezve játszhatott a nyolcaddöntőbe jutásért, és a Juventust hosszabbítás után búcsúztatta, a legjobb 16 között azonban a Liverpool a végállomást jelentette a számára.

A lisszaboni Sportinggal - mostani ellenfelével - még sosem játszott a 26-szoros török bajnok, amely egy döntetlennel, illetve három győzelemmel kezdte a török bajnokságot. Sallai a már megszokott jobb oldali védő pozícióban mind a négy mérkőzésen tagja volt a kezdőcsapatnak, és egy gólt szerzett.

A szerdai mérkőzések

Barcelona (spanyol)-Feyenoord (holland) 18.45 - Sport 2 TV, RTL+

VfB Stuttgart (német)-Viking Stavanger (norvég) 18.45 - RTL+

Paris Saint-Germain (francia) - Slovan Bratislava (szlovák) 21.00 - Sport 1 TV, RTL+

Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00 - RTL+

Sporting CP (portugál)-Galatasaray (török) 21.00 - RTL+

SSC Napoli (olasz)-Arsenal (angol) 21.00 - Sport 2 TV, RTL+