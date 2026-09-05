Korai gólokkal fektette két vállra a Liverpool az Ipswichet

Premier League;FC Liverpool;angol labdarúgás;

2026-09-05 10:55:00 CEST

A 2-0-ra végződött mérkőzés hőse a végre magára talált Alexander Isak volt, de Szoboszlai Dominik is dicséretet érdemelt 11,5 kilométeres futása és hatékonysága alapján.

Nem véletlenül indult a Premier League 3. fordulója péntek este az újonc Ipswich és a Liverpool közötti összecsapással. A „vörösök” egymást követő 2-2-es döntetlenjei, majd a héten Bradley Barcola PSG-től való megérkezése után a menetrendet nagymértékben meghatározó tévétársaságok különös jelentőséget tulajdonítottak a mérkőzésnek. A Liverpool-kezdőcsapatának összértéke a Transfermarkt 2026/27-es piaci értékei alapján 585 millió euró volt, ami a szeptember 4-i euró–font árfolyammal számolva körülbelül 503 millió fontot, 211 milliárd 816 millió forintot tett ki.

A csata valójában a kilencedik percre el is dőlt. Ahogy a Daily Telegraph fogalmazott, „nem volt semmi ezen a fontos estén Portman Roadon ellopni a reflektorfényt Bradley Barcolától, de ez a bravúr Isaknak duplán is sikerült. A nézőknek az lehetett a benyomása, mint amikor egy ökölvívó kiront a ring sarkából és egy pillanat alatt hatalmas ütéseket mér ellenfele állkapcsára. Szegény Ipswich. Az az általános vélemény, hogy a Liverpool mind csapatként, mind klubként átalakuláson megy át, de Isak, Florian Wirtz, Cody Gakpo és Victor Muñoz személyében négy olyan játékosa van, akik képesek szétszedni az ellenfelet, amennyiben megtalálják az összhangot, – és most pontosan ez történt.”

A svéd csatár mind a hatodik, mind a kilencedik percben Gakpo előkészítése nyomán talált be a hálóba. Szerezhetett volna mesterhármast is, de utolsó gólját les miatt nem adta meg a bíró. „Itt van, visszatért” – minősítette teljesítményét a This is Anfield portál, emlékeztetve arra, hogy végre azt a játékost láthatta a közönség, akiben a szurkolók egy évvel ezelőtt reménykedtek, amikor akkori brit rekordot jelentő összegért sok kínlódás után megszerezték a Newcastle-től.

Gakpo is minden tiszteletet kiérdemelt, mert a szezon eddigi valamennyi Isak-találatához ő nyújtotta a gólpasszt. Egyelőre úgy látszik, igaza lett az új mesteredzőnek, Andoni Iraolának, aki mindent elkövetett, hogy megakadályozza a kérők, köztük utoljára a Manchester City próbálkozásait.

Így elmaradt a dráma, a Liverpool újabb frusztrálása, minden hangoskodó támogatás és Gary O'Neil csapatának erőfeszítései ellenére a 2024–25-ös idény bajnoka a jelenlegi kiírásban először vívott ki három pontot. A Pécsi Árminnak az osztrák TSV Hartberghez való kikölcsönzése után megmaradt magyar duó egyaránt a kezdőcsapat tagja volt. Szoboszlai Dominik középpályásként, Kerkez Milos balhátvédként szerepelt.

A méltatások a magyar válogatott csapatkapitányának hozzájárulását emelik ki, a meccs menetére gyakorolt hatását lényegesen jobbnak tartják, mint a bajnoki nyitány eddigi menete során.

A This is Anfieldtől 8-as osztályzatot kapott, miután többször is próbálkozott távolról, összesen 11,5 kilométert futott.

A The Kop Watch szerint csak Florian Wirtz lejsztolt többet, mielőtt a 90. percben lecserélték. Hatvan passzkísérletéből negyvenkilenc volt eredményes, három helyzete volt, a második félidőben pedig nem sokon múlott, hogy büntetőt harcoljon ki.

A The Guardian napilap szerint ez volt a második félidő egyik legnagyobb izgalmat kiváltó epizódja, és „csak” a VAR-vizsgálat kimenetele, -- Szoboszlai az akció kezdetén lesen volt, – akadályozta meg tizenegyeshez jutását Leif Davis szabálytalankodása nyomán. A héten a talkSport és a The Athletic is bedobta azt a kérdést, hogy Szoboszlai nem lenne-e megfelelőbb megoldás a jobb oldali védő posztján, mint a gyengélkedő Jeremie Frimpong? A dilemma legalábbis Ipswichben nem dőlt el, mert Iraola Ronald Araújóba helyezte bizalmát, aki a középpályát preferáló Szoboszlai szerencséjére ezt meg is hálálta.

A This is Anfield Kerkez Milos iparkodását is elismerte.

Hetes minősítését kezdeményező készségének, agresszivitásának és letámadásainak tulajdonította, bár visszatérő hevessége most sem maradt észrevétlenül. Stílusa, fizikai intenzitása valójában nagyon is beleillik a Bournemouthból elcsábított baszk edző világképébe, de kicsit több fegyelem, kontroll nem ártana.

Iraola a találkozó lefújása után tartott sajtótájékoztatón „nagyon elégedettnek” mondta magát a győzelemmel, amire, a teljesítménnyel együtt, nyilvánvalóan nagy szükség volt. „Különösen az első félidőben nagyon jó csapat voltunk. Nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre. Valószínűleg tanultunk az utolsó két meccsből, amikor korán kaptunk gólokat. Ma nem akartuk, hogy ez megtörténjen. A második félidőben is mi irányítottuk a játékot, jól védekeztünk, de támadásban valószínűleg nem voltunk ilyen veszélyesek” – hangzott az összegzés. A mérkőzést közvetítő Sky Sportsnak adott rövid interjújában Alexander Isak is azt fejtegette, hogy „végre úgy kezdenek játszani, ahogy igazából akarnak, offenzíven és a védelem letámadásával”.

Premier League, 3. forduló:

Ipswich Town–Liverpool FC 0-2 (0-2)

Szombaton játsszák:

Newcastle United–Bournemouth 13.30

Brentford–underland 16.00

Brighton–Leeds United 16.00

Fulham–Crystal Palace 16.00

Manchester City–Coventry 16.00

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 16.00

Hull City–Aston Villa 18.30

Vasárnap játsszák:

Everton–Manchester United 15.00

Arsenal–Chelsea 17.30