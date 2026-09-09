A három kapott gól ellenére nagyon dicsérik Gulácsi Pétert a Villarealnál

Bajnokok Ligája;Villarreal;Gulácsi Péter;

2026-09-09 11:52:00 CEST

Gulácsi Péter szerint a Villarreal nem adta fel, végig küzdött és bár 3-2-re kikapott a Borussia Dortmund vendégeként, vihet magával pozitívumokat a folytatásra vonatkozóan. A szurkolók a közösségi médiában eközben nem győzték dicsérni a 36 éves magyar hálóőrt.

„Köszönjük Gulácsi, hogy nem 7-2 lett a vége” – olvasható egy szurkolói komment a Villarreal Instagram-oldalán, miután a spanyol együttes 3-2-re kikapott a Borussia Dortmund vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának nyitányán.

Több hasonló tartalmú hozzászólással is lehet találkozni, Gulácsi teljesítményét pedig a statisztikai oldalak is kedvezően értékelték, a portálok jellemzően 7.4-7.5-es osztályzatot adtak neki, ami Tajon Buchanan után a második legjobb a spanyol csapatnál.

„Gulácsi fantasztikus teljesítményt nyújtott, két ziccert is hárított, így meccsben tartott minket. Látszik, hogy átélt már hasonló estéket. Gratulációt érdemel, reméljük, hogy továbbra is ezen a szinten fog játszani”

– olvasható Inigo Pérez vezetőedző nyilatkozata az AS sportnapilapban a magyar hálóőrről.

A spanyol sportlap eközben már arról ír, ideje lenne az elmúlt hetekben gyengén teljesítő brazil Luiz Júniort a kispadra ültetni. Mint ismert, a Villarreal négy fordulót követően győzelem nélkül áll, a csapat pedig nyolc gólt kapott. A szintén spanyol Fichajes eközben már arról ír, a télen napirendre kerülhet a brazil hálóőr eladása is.

„Az utolsó másodpercig küzdöttünk, és a saját stadionjában is komoly nyomás alá helyeztük a Dortmundot. A legfontosabb pillanatban nem sikerült betalálnunk, majd mi kaptunk gólt, a 2-1-es állás pedig nekik kedvezett. Annak ellenére, hogy nem szereztünk pontot, sok pozitívumot magunkkal tudunk vinni ebből a mérkőzésből” – olvasható az európai szövetség oldalán Gulácsi Péter nyilatkozata, aki tétmérkőzésen először védett új csapatában.

Vitális és Varga is a taktikai fegyelmet emelte ki

Vitális Milán és Varga Barnabás is a taktikai fegyelmet emelte ki, amellyel csapatuk, az AEK Athén otthon 1-0-ra nyert a LASK Linz ellen.

Vitális arról beszélt az európai szövetség honlapján, hogy a BL-szerepléssel egy álma valóra vált, a mérkőzést értékelve pedig úgy fogalmazott, ragaszkodtak az edzőjük által felvázolt taktikához, ami működött. „Követtük az utasításait, és megszereztük a győzelmet. Teljes odaadással küzdöttünk, nagyon boldogok vagyunk. Minden egyes BL-mérkőzéssel egyre erősebb lesz a motivációnk, és továbbra is a legjobb formánkat fogjuk nyújtani” – ígérte.

Varga is kiemelte, hogy pontosan betartották a megbeszélt tervet. „Elégedettek vagyunk a győzelemmel, és szeretnénk megköszönni a szurkolóknak a remek hangulatot, sokat segítettek nekünk.

Két nagy lehetőséget elszalasztottam, gólt kellett volna szereznem. Remélem, a következő mérkőzéseken sikerül majd kihasználnom a helyzeteimet” – tette hozzá.

A magyar támadó akkor került legközelebb a gólszerzéshez, amikor az első félidő hajrájában egy jobb oldali szabadrúgás után teljesen egyedül maradt az ötösön. Nem sikerült azonban jól kiviteleznie az elképzelt mozdulatot, a földre fejelte a labdát, amely onnan a kapu fölé pattant.