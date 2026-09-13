Szeptember 14-én az év egyetlen és nagyon szép bolygófedésének lehetünk szemtanúi

Hold;bolygó;Vénusz;

2026-09-13 08:12:00 CEST

A vékony holdsarló elfedi a Vénuszt a nappali égen.

A bolygófedés különlegessége, hogy ezúttal két égi sarló találkozik egymással. Ráadásul a Vénusz fényességének maximuma közelében jár, így ha sikerül megtalálnunk a vékony holdsarlót a nappali égen, nagyjából 11-13 óra között, a Vénusz akár szabad szemmel is észrevehető lesz a Hold mellett.

Aki lemarad a nappali fedésről, aznap este, napnyugtakor is felkeresheti az együtt álló párost. Érdemes kihasználni a ritka lehetőséget, hiszen a következő Vénusz-fedést Magyarországról 2028. május 25-én figyelhetünk meg, de az a rendkívül vékony holdsarló miatt csak távcsővel lesz látható. A mostanihoz hasonló, nappali Vénusz-fedés pedig 2032. január 10-én lesz legközelebb, márpedig a januári égbolt ritkán derült annyira, hogy részesei lehessünk az élménynek.