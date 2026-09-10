Kortárs képzőművészeti vásár a piaci pultok felett

Képzeljük el, hogy egy piacon nemcsak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9. és 11. között megtehetjük, ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja „belakni” az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
– Olyan vásárt szeretnénk csinálni, ahova mindenki szabadon eljöhet. Nincsen belépődíj, és bár a megvásárolható művek minőségi alkotások, megfizethetők a szélesebb közönségnek is – mondja Polgár Ladó, a vásárcsarnok emeletén található, 2023-ban alapított Ladó Galéria vezetője. Hozzáteszi: az alkotásokat egymillió forint alatt árulják majd, de a művek derékhada ennél jóval olcsóbb lesz. A választékban a festmények mellett lesznek szitanyomatok és fotók is, melyek között pár tízezer forintos műveket is lehet vásárolni.
A vásár ötletét Polgár Ladó találta ki, majd megkereste vele Analóg Angelikát, a Margit körúti, 2021-ben alapított Start Galéria vezetőjét és Tarnai Edinát, az ötödik kerületi, 2021-ben indult DINDIN Galéria megálmodóját.
– Mi hárman a galériáinkban is kiírjuk az árakat, s abszolút közvetlen módon állunk a művészethez és a vásárlóhoz. Olyan kiállításokat rendezünk, melyeket előzetes háttértudás nélkül is lehet élvezni. Ha pedig a látogató valamivel nincsen képben, akkor tőlünk nyugodtan lehet kérdezni, így nem marad a sötétben, hanem elindulhat egy párbeszéd a néző, a galerista, a művész és a kiállított képek között – mondja Polgár Ladó, aki ráadásul olyan galériát hozott létre, melynek nincsen ajtaja, hanem a szó szoros értelmében a piacra – a vásárcsarnok piacára – nyílik, így kopogás nélkül bárki besétálhat oda a pultok közti vásárlás előtt vagy után.
– Mi próbálunk minden egyes betérő vendéghez segítőkészen viszonyulni, akkor is, ha csak nézelődni akar. A közös célunk, hogy új gyűjtőket neveljünk, és szoktassuk az embereket ahhoz, hogy könnyen lehet képeket vásárolni – mondja Analóg Angelika. Tarnai Edina hozzáteszi, hogy bár Budapesten több képzőművészeti vásárt is rendeznek, azokon a részvétel a kisebb galériák számára sokszor túl költséges, náluk viszont a résztvevők jóval kedvezőbb feltételekkel állíthatnak ki, a befolyó pénzt pedig visszaforgatják a szervezésbe. A vásáron különféle profilú galériák képviseltetik magukat, mint a youngart online galéria, a MemoArt, az Artphoto Galéria és a Pikszis Kultúrpont. A vásár ideje alatt pedig ingyenes társművészeti programok is lesznek, mint táncelőadás, irodalmi program és élőzenés koncert is. – Fellép a Willany Leó improvizációs csoport Grecsó Zoltán táncművész vezetésével, Erdős Virág irodalmi performance-ot tart, a zenét pedig Móser Ádám szolgáltatja – mondja Tarnai Edina.
– Ez a vásár egy önerőből szervezett esemény, mert semmilyen pályázati pénz nincs benne, ezt mi a saját pénzünkből finanszírozzuk – mondja Polgár Ladó. Majd kiemeli: – Számunkra nem az a lényeg, hogy a vásár nekünk legyen nyereséges, hanem hogy a művészeknek legyen sikerélményük, ha megveszik az alkotásaikat, a közönség pedig érezze szabadon magát a művek között, akár saját darabbal hazatérve.
Infó
Budapest Independent Art Fair (BIAF)
Klauzál téri vásárcsarnok, első emelet
Budapest VII. kerület, Klauzál tér 11.
Megtekinthető október 9-től 10-ig 11.00 és 18.00 között, október 11-én 11.00 és 16.00 között