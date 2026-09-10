Kortárs képzőművészeti vásár a piaci pultok felett

Klauzál tér;képzőművészeti vásár;

2026-09-10 19:14:00 CEST

Rendhagyó helyszínen, a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a Budapest Independent Art Fair (BIAF) nevű független művészeti vásáron, október 9. és 11. között.

Képzeljük el, hogy egy piacon nemcsak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9. és 11. között megtehetjük, ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja „belakni” az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.

– Olyan vásárt szeretnénk csinálni, ahova mindenki szabadon eljöhet. Nincsen belépődíj, és bár a megvásárolható művek minőségi alkotások, megfizethetők a szélesebb közönségnek is – mondja Polgár Ladó, a vásárcsarnok emeletén található, 2023-ban alapított Ladó Galéria vezetője. Hozzáteszi: az alkotásokat egymillió forint alatt árulják majd, de a művek derékhada ennél jóval olcsóbb lesz. A választékban a festmények mellett lesznek szitanyomatok és fotók is, melyek között pár tízezer forintos műveket is lehet vásárolni.

A vásár ötletét Polgár Ladó találta ki, majd megkereste vele Analóg Angelikát, a Margit körúti, 2021-ben alapított Start Galéria vezetőjét és Tarnai Edinát, az ötödik kerületi, 2021-ben indult DINDIN Galéria megálmodóját.

– Mi hárman a galériáinkban is kiírjuk az árakat, s abszolút közvetlen módon állunk a művészethez és a vásárlóhoz. Olyan kiállításokat rendezünk, melyeket előzetes háttértudás nélkül is lehet élvezni. Ha pedig a látogató valamivel nincsen képben, akkor tőlünk nyugodtan lehet kérdezni, így nem marad a sötétben, hanem elindulhat egy párbeszéd a néző, a galerista, a művész és a kiállított képek között – mondja Polgár Ladó, aki ráadásul olyan galériát hozott létre, melynek nincsen ajtaja, hanem a szó szoros értelmében a piacra – a vásárcsarnok piacára – nyílik, így kopogás nélkül bárki besétálhat oda a pultok közti vásárlás előtt vagy után.

– Mi próbálunk minden egyes betérő vendéghez segítőkészen viszonyulni, akkor is, ha csak nézelődni akar. A közös célunk, hogy új gyűjtőket neveljünk, és szoktassuk az embereket ahhoz, hogy könnyen lehet képeket vásárolni – mondja Analóg Angelika. Tarnai Edina hozzáteszi, hogy bár Budapesten több képzőművészeti vásárt is rendeznek, azokon a részvétel a kisebb galériák számára sokszor túl költséges, náluk viszont a résztvevők jóval kedvezőbb feltételekkel állíthatnak ki, a befolyó pénzt pedig visszaforgatják a szervezésbe. A vásáron különféle profilú galériák képviseltetik magukat, mint a youngart online galéria, a MemoArt, az Artphoto Galéria és a Pikszis Kultúrpont. A vásár ideje alatt pedig ingyenes társművészeti programok is lesznek, mint táncelőadás, irodalmi program és élőzenés koncert is. – Fellép a Willany Leó improvizációs csoport Grecsó Zoltán táncművész vezetésével, Erdős Virág irodalmi performance-ot tart, a zenét pedig Móser Ádám szolgáltatja – mondja Tarnai Edina.

– Ez a vásár egy önerőből szervezett esemény, mert semmilyen pályázati pénz nincs benne, ezt mi a saját pénzünkből finanszírozzuk – mondja Polgár Ladó. Majd kiemeli: – Számunkra nem az a lényeg, hogy a vásár nekünk legyen nyereséges, hanem hogy a művészeknek legyen sikerélményük, ha megveszik az alkotásaikat, a közönség pedig érezze szabadon magát a művek között, akár saját darabbal hazatérve.