Bérbe adná a Garay téri piacot a VII. kerületi önkormányzat. A belső-erzsébetvárosiak attól tartanak, hogy ez csak előjáték ahhoz, hogy a Klauzál téri vásárcsarnok is a bulinegyedhez „csatlakozzon”.
Vasárnap óta emlékeztet mindenkit a teljes alkotás a holokauszt szörnyűségére Erzsébetváros szívében.
A 30 éves B. Ferenc letartóztatását 30 napra elrendelte a nyomozási bíró, a végzés nem végleges.
Vele lévő társát is meggyanúsították, mivel nem segített a brutálisan megvert áldozatnak.
A BRFK hajtóvadászatot indított és 11 órán belül elfogta a halált okozó testi sértés feltételezett elkövetőjét.
A BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket.
Fideszes ellentüntetés és kormánypárti zenetámadás dübörög a Klauzál-téren, ahol az Európai Baloldal tüntet.
Érthetetlen és egészen elképesztő! – fogalmazott órákkal későbbi is érzékelhető felindultsággal Vajnai Attila, az Európai Baloldal – Munkáspárt 2006 elnöke, akit két rendőr tepert földre és bilincselt meg vasárnap reggel Budapesten, a Klauzál téri csarnoknál.
A vásárcsarnokok - eredeti funkciójukban való - felújítása illeszkedik a kormány vidékpolitikájához; a családi és kisvállalkozásokban megtermelt, kiváló minőségű magyar élelmiszer így közvetlenül eljuthat a hazai vásárlókhoz - mondta Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a fővárosi Klauzál téri vásárcsarnok felújítás utáni megnyitóján pénteken.