Megnyílt a Klauzál téri vásárcsarnok

A vásárcsarnokok - eredeti funkciójukban való - felújítása illeszkedik a kormány vidékpolitikájához; a családi és kisvállalkozásokban megtermelt, kiváló minőségű magyar élelmiszer így közvetlenül eljuthat a hazai vásárlókhoz - mondta Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a fővárosi Klauzál téri vásárcsarnok felújítás utáni megnyitóján pénteken.