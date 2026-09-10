Cáfolták, de ez Orbán Viktort nem akadályozta abban, hogy terjessze a III. Károlynak küldött ajándék lovak visszaköveteléséről szóló álhírt

Orbán Viktor;lovak;Buckingham Palota;álhír;III. Károly;

2026-09-10 07:55:00 CEST

A volt miniszterelnök az Üvegtigris 3 „Itt mindenki hülye? Itt? Mindenki!” jelenetét osztotta meg, de a hülyeség minden jel szerint az alaphír volt.

Orbán Viktor visszatért hónapokig tartó külföldi nyaralásából és munkába állt: a volt kormányfő kitette az Üvegtigris 3-ból az „Itt mindenki hülye? Itt? Mindenki!” jelenetet, azzal a kommenttel, hogy „elindult az út az istállóba program? A kormány visszakéri a III. Károly királynak ajándékozott lovakat?” Azoknak, akik nem tudnák, miről is van szó, a Blikk cikkét linkelte eligazításul.

A történet onnan indult, hogy a meglehetősen rossz hírű, a Wikipédiáról például forrásként évek óta kitiltott brit bulvárlap, a Daily Mail arról írt, hogy a Magyar-kormány „kemény hangvételű” üzenetben követelte vissza III. Károly királytól azt a két lipicai lovat, amit az Orbán-kormány nevében Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter adott át még 2023-ban. Ehhez egy névtelenül kommunistázó magyar forrásra és a londoni magyar nagykövetség egy szintén név nélküli szóvivőjére hivatkoztak, igaz, brit királyi részről már a bulvárlap is azt közölte, hogy nincs szó arról, hogy az állatok visszakerülnének Magyarországra. Ennek ellenére NER-es sajtóorgánumok előszeretettel rárepültek a témára, nyomukban Orbán Viktor is.

Azonban az egész sztorit cáfolták: a Magyar Hang megkeresésére az Orbán Anita vezette magyar külügy úgy reagált: „Természetesen az ajándékba adott lovakat a magyar állam nem kívánja elhozni az angol királyi ménesből.” A Blikknek pedig a brit királyi udvar jelezte, hogy senki nem kéri vissza az állatokat, a lovakról pedig jelenleg is a lehető legmagasabb színvonalon gondoskodnak.