II. Erzsébet 90 évesen is kitart

II. Erzsébet ma tölti be 90. évét, de magas kora ellenére teljesíti uralkodói kötelezettségeit. Nagy-Britannia és a Nemzetközösség 15 államának királynője egy ideje már kevesebbet utazik, de évente néhány külföldi látogatásra így is futja az erejéből. A monarchia évtizedek óta nem volt ilyen népszerű, mint most, a britek 75 százaléka támogatja az uralkodót és a királyság intézményének fennmaradását.