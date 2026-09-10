Schmidt Mária: Leslie Mandoki visszaköpött Orbánra, politikájára és mindenre

Orbán-kormány;Schmidt Mária;Leslie Mandoki; NER;

2026-09-10 07:00:00 CEST

Mindig csodáltam Mándoki Lászlót. Lenyűgözött Háry Jánossága, gátlástalansága és szemérmetlensége - írta közösségi oldalán megjelentetett bejegyzésében a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

Amint arról lapunk is beszámolt, Leslie Mandoki - a NER egyik kedvencének tartott zenész -a Telexnek adott interjújában egyebek közt azt állította, hogy valójában évek óta nem értett egyet az Orbán-kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába. A lap azt követően kereste meg a zenészt, hogy birtokába került néhány dokumentum, amelyek szerint a Németországban élő magyar művészt Orbán Viktor kérésére és a miniszterelnöki protokollkeret terhére rendszeresen repülőtéri kormányváró és bérelt luxusautó várta Budapesten. Az interjúban ehhez képest azt közölte, tiszteletteljes elismeréssel nyugtázza Magyar Péter sikeres kiállását a kárpátaljai magyarságért és az ottani magyar kulturális szabadságért, s azt is, hogy az új kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten az EU-ból jövő nyomás ellenére sem.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a 24.hu megkeresésére azt nyilatkozta:

„Az ott elhangzottak alapján természetesen kissé meglepett a nyilatkozata, de ő egy világhírű, nagy formátumú művész-személyiség; ki vagyok én, hogy kritizáljam a véleményét és a meggyőződését, akármi legyen is az.”

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója - egyébként Orbán Viktor jóbarátja - nem volt ilyen megértő a zenész megnyilvánulásával kapcsolatban.

Mindig csodáltam Mándoki Lászlót. Lenyűgözött Háry Jánossága, gátlástalansága és szemérmetlensége.

- írta Facebook-oldalán megjelent posztjában, aminek a A hideg árulás korszaka II. – Mándoki művész úr címet adta.

Felidézi, hogy amikor Mándoki először ment el a Terror Háza Múzeumba ismerkedni és beszélgetni, munkatársaival együtt tátott szájjal hallgatták. Csak úgy repkedett a „Viktor barátom”, a Bush elnök, a Gorbacsov barátom, Kohl haver és Angela Merkel, akivel pusziban vannak.

A fejünket kapkodtuk és amikor elment, megállapítottuk, hogy háromszor kéne újjászületnünk ahhoz, hogy amit most láttunk tőle, abból bármit is hasznosíthassunk - tette hozzá.

Így folytatta: Mándoki minden találkozásunkkor letaglózott. Számtalan sms-váltásunkkor, telefonbeszélgetésünkkor a nyomulás és a nagyotmondás olyan keverékét vonultatta fel, ami teljes mértékben elvarázsolt. Ismertem olyanokat, megéltem olyanokat Orbán közelében, akik a hízelkedés mesterei voltak, de Mándoki mindet elhomályosította.

Schmidt szerint most coming outolt, de nem akárhogy. Ahogy szokta: megint faltól falig.

Visszaköpött Orbánra, politikájára és mindenre, amit a NER alatt, 16 éven keresztül akkori állításai szerint meggyőződésből, szívből képviselt. Cserébe mekkora támogatásokban reménykedhet?

Orbán Viktor jóbarátja szerint senkit ne tévesszenek meg az olyan kijelentések, hogy művészet, művészember, szabadságszeretet, demokratikus értékek. Mándoki lobbista. Egy dolog érdekli: a pénz. Ja, és még a még több pénz.

Hozzáteszi: Majd meglátjuk, hogy kap-e, kitől és mennyit. Ahogy azt is, hogy Söder bajor miniszterelnök meddig marad a barátja.

Nagyobb tétekbe fogadom, hogy ha Németországban is változás lesz, ami elsöpri a „barátját”, azonnal megtagadja, megköpdösi őt is.

- zárja posztját Schmidt Mária.