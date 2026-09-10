női kosárlabda-válogatott;

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Amerika másik súlycsoport: történelmi vb-negyeddöntő után búcsúzott a magyar válogatott

108-56. Ennyi lett a vége az Egyesült Államok ellen, de a számok ezúttal nem mondják el a teljes történetet. A magyar női kosárlabda-válogatott 28 év után tért vissza a világbajnokságra, 40 év után jutott be a legjobb nyolc közé, és végül a zsinórban ötödik vb-aranya felé tartó amerikai együttes állította meg.

108-56-ra kikapott az Egyesült Államoktól a magyar női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokság negyeddöntőjében. A vereség ellenére Völgyi Péter együttese történelmi menetelést zárt le. Három győzelem kellett a negyeddöntőhöz: a magyar csapat Franciaország ellen 99-53-as vereséggel kezdte a világbajnokságot, majd Nigéria 71-67-es legyőzésével megszerezte első sikerét. A dél-koreaiakat 82-73-ra verte, ezzel a B csoport második helyén végzett.

A nyolcaddöntőért rendezett rájátszásban Japán következett. A magyarok ezt az akadályt is vették, 84-63-ra nyertek, így negyven év után ismét bejutottak a világbajnokság negyeddöntőjébe. 1986-ban, Moszkvában a nyolcadik helyen zárt a válogatott. Berlinben már biztosan ennél előrébb végez.

Tökéletes amerikai gépezet

A következő ellenfél azonban az az amerikai csapat volt, amelyet a vb előtt mindenki a legnagyobb favoritok közé sorolt. Ehhez mondjuk eleve nem kellett nagy szakértelem, mert

az Egyesült Államok az elmúlt négy világbajnokságon aranyérmet szerzett, és a berlini negyeddöntő előtt 33 mérkőzéses győzelmi sorozatot épített fel. Az olimpiákat is beleszámítva már 68 meccs óta nem talált legyőzőre…

A magyarok elleni meccsükig ráadásul az amerikaiak valamennyi korábbi vb-negyeddöntőjüket megnyerték, átlagosan 35 pontos különbséggel. A keretben olyan klasszisok szerepeltek, mint a háromszoros olimpiai és világbajnok Breanna Stewart, a kétszeres olimpiai bajnok Napheesa Collier vagy a fiatal szupersztár, Caitlin Clark.

Már az első negyedben eldőlt

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Az amerikaiak Stewart kosarával nyitottak, Aho Nina azonban egy triplával azonnal válaszolt. Aztán beindult az amerikai henger. 13-7-nél Völgyi Péter időt kért, de a magyar védekezés nem tudta megállítani a címvédőt. Szinte minden amerikai támadás kosárral végződött, a különbség pedig gyorsan húsz pont fölé nőtt. Az első negyed végén már 36-12 állt az eredményjelzőn.

Ráadásul Aho Nina bokasérülést szenvedett egy ütközés után, és csak segítséggel tudta elhagyni a pályát. Később ugyan visszatért, de a magyar csapat ekkor már komoly hátrányban volt.

A második negyed sem hozott fordulatot. A 16. percben már 32 ponttal vezetett az Egyesült Államok, a nagyszünetben pedig 59-30 volt az állás. Az amerikaiak 65 százalékos mezőnymutatóval dobtak, a magyarok 34 százalékkal. Az eladott labdákban is nagy volt a különbség: 6-14.

A második félidő már csak a különbségről szólt

A fordulás után Lelik Réka újra tíz pont fölé jutott, miután a Japán elleni győzelem során 23 ponttal zárt. Az amerikaiak azonban továbbra is megállíthatatlanok voltak. A zárónegyedre 93-47-es amerikai előnnyel fordultak a csapatok. A végén 108-56 állt az eredményjelzőn.

A magyarok legeredményesebb játékosa Lelik Réka és Török Ágnes volt 12, illetve 11 ponttal, míg az amerikaiaknál Napheesa Collier 19 pontig jutott, Howard 15-öt szerzett.

Hatalmas eredmény, hogy eljutottak idáig

A negyeddöntő eredménye egyértelmű volt, de a magyar válogatott számára a berlini vb így is történelmi szereplést hozott. A csapat 28 év után tért vissza a világbajnokságra, majd 40 év után jutott be ismét a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben pedig a világ jelenlegi legerősebb válogatottja állta útját. Ez a súlyos, már-már drámai vereség azonban nem írhatja felül azt, amit a csapat előtte elért. A válogatott visszatért a világ elitjébe – sok nemzeti együttes cserélne vele. A mínusz 52 pont ellenére.

Góllal és győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája-idényt Szoboszlai Dominik, a Liverpool 2-1-re fordított az Atlético Madrid ellen az Anfielden. A magyar középpályást az UEFA a mérkőzés legjobbjának választotta. A meccs után a TNT Sportsnak nyilatkozott.