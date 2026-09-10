Szoboszlai Dominik: Mindent elérhetünk, amit csak akarunk, keményen kell dolgoznunk

labdarúgás;Bajnokok Ligája;Atlético Madrid;Szoboszlai Dominik;Liverpool FC;

2026-09-10 12:12:00 CEST

Góllal és győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája-idényt Szoboszlai Dominik, a Liverpool 2-1-re fordított az Atlético Madrid ellen az Anfielden. A magyar középpályást az UEFA a mérkőzés legjobbjának választotta. A meccs után a TNT Sportsnak nyilatkozott.

Az Atlético a 17. percben Marcos Llorente góljával szerzett vezetést, a Liverpool azonban még a szünet előtt egyenlített. Szoboszlai a 40. percben Ronald Araújo remek passza után lőtt a kapu alsó sarkába. Az UEFA „precise finish”-ként (pontos befejezésként) írta le a találatot. A fordulást követően Alexis Mac Allister bombája már a Liverpoolt juttatta előnyhöz, amelyet a hazaiak meg is őriztek (2-1).

Szoboszlai a mérkőzés után nemcsak a saját gólját, hanem a fordítást is kiemelte: „Örülök, hogy újra itt lehetek, az ilyen esték mindig különlegesek. Bár hátrányba kerültünk, jó meccset játszva fordítottunk, igazi csapatmunka volt. Örülök az eredménynek és annak, hogy végre újra betaláltam.”

Hullámzó, ki-ki mérkőzés volt

A magyar középpályás szerint az Atlético alaposan megnehezítette a Liverpool dolgát. „Hullámzó, ki-ki mérkőzés volt, de hát jó csapatuk van, és szerintem a miénk sem rossz – mindent beleadtunk.” Szoboszlai góljánál Ronald Araújo játszotta meg látványosan a labdát. A magyar játékost erről a jelenetről is kérdezték:

„Azt tőle kell megkérdezni, így akarta-e, de ettől függetlenül hálás vagyok neki.”

„Főleg ebben a mezben”

Szoboszlai a BL-ről is beszélt. A sorozatban ezúttal is fontos szerepet szán magának, de már a csapat céljaira tekintett előre. „Minden sorozatban szeretek játszani, főleg ebben a mezben, úgyhogy remélem, így folytatjuk a továbbiakban is, és elérünk valami különleges eredményt ebben az idényben.”

Az UEFA a mérkőzés után Szoboszlait választotta a meccs játékosának.

A legnagyobb kérdés természetesen az volt, hogy mire lehet képes a Liverpool ebben a BL-idényben. Szoboszlai nem szerénykedett: „Mindig ugyanazt kérdezitek tőlem, és én azt mondom, mindent elérhetünk, amit csak akarunk. Keményen kell dolgoznunk, aztán reméljük a legjobbakat. Mindig a következő meccsre koncentrálunk.”

A Liverpool a következő BL-meccset október 14-én, a LASK otthonában játssza.