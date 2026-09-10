Petícióban tiltakoznak balettművészek azon kollégáik ellen, akik az elmúlt 15 évben a rendszer cinkosai voltak

petíció;Magyar Állami Operaház;

2026-09-10 19:51:00 CEST

Ifj. Harangozó Gyula Kossuth-díjas táncművész nyilvános bejegyzésben osztotta meg a közösségi médiában azt a petíciót, amelyben az aláírók követelik, ne vállaljanak semmiféle pozíciót, se megbízást, se közfeladatot azok a kollégák, akik az elmúlt tizenöt évben a balettigazgatóval együttműködve aktívan részt vettek a művészek elleni lejárató perekben.

A Magyar Állami Operaház Balettegyüttesével dolgozó kollégákat név szerint nem nevezték meg, ugyanakkor hozzátették: „Ezeket a pereket az Operaház kivétel nélkül elveszítette - a bíróság jogtalannak minősítette a módszereket! Aki ebben partner volt, az morálisan kompromittálódott és elvesztette kollégái bizalmát.” – fogalmaztak. A petícióban külön kiemelik azokat, akik megpróbálták eltussolni felelősségüket, féltve saját pozíciójukat, miközben dolgoznak, hogy a korábbi rendszert a lehető legnagyobb mértékben „átmentsék”. Az aláírók kitérnek azokra is, akik soha nem álltak a kiszolgáltatott művésztársaik mellé és akik tanúskodtak is szóban forgó perekben, valamint „kollégáikat megalázó módon álltak az eltávolítást kezdeményező munkáltató mellé”.

A petícióval az aláírók egyben az új kormányzathoz is szóltak, hangsúlyozva, annak „megtisztulásra irányuló szándékának hitelessége is megkérdőjeleződhet”, amennyiben hagyják, hogy a fentebb említett személyek szerepet vállalhatnak az Operaház működésében.

Az aláírók között szerepel ifj. Harangozó Gyula mellett többek között számos, Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas művész is, a névsor pedig folyamatosan bővül.

Érdeklődtünk az Operaház sajtóosztályánál, hogyan értékelik a petícióban megfogalmazott vádakat, ahol kérdésünkre jelezték, a petíció szövegéből nem derül ki egyelőre, hogy az aláírók pontosan mit is szeretnének. Többek között azért sem, mert neveket nem neveznek meg, így ennek tisztázásáig nem is reagálnának a felvetett vádakra.

Az Operaház vezetősége körül legutóbb augusztus közepén alakult ki vita, ekkor Keveházi Gábor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koreográfus a korábbi kulturális kormányzatot és a magyar balett vezetését is bírálta egy nyílt levélben, amelyben 16 évig tartó mellőzöttségről beszélt. Véleménye szerint a Magyar Állami Operaház balettegyüttesének vezetését 2009-ben elnyerte, mégis politikai okokból távolították el posztjáról. Állítását a Munkaügyi Bíróság is igazolta. Keveházi szerint az Orbán-kormány nem tartott igényt a szakértelmére és külön megnevezte Solymosi Tamást, a jelenlegi balettigazgatót is, aki szerinte egy „rákos daganat a magyar balett testén”.